’In Arabische landen vinden ze mijn neus wél mooi’

Voel jij je zo oud als je bent?

„Ja, ik voel me zo oud als ik ben.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik hecht veel waarde aan goede hygiëne en verzorging. Voldoende slapen is voor mij ook belangrijk, zeker sinds ik een burn-out heb. Verder vind ik het heerlijk om crèmes te gebruiken, zoals bodylotion.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, ik word altijd jonger geschat. Toen ik op 33-jarige leeftijd een duurdere auto had gekocht, dachten mensen dat deze van mijn vader was. Op die leeftijd werd ik namelijk soms nog achttien geschat. Ik vind het een leuk compliment dat mensen denken dat ik jonger ben. Meestal schatten ze me tussen de 35 en 38 - toch al gauw zo’n tien jaar jonger!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Dat ik bijna alles in het leven durf aan te pakken. Ik ben altijd vrij zelfverzekerd geweest en ken geen schaamte. Ik weet dat als er ergens een deur dichtgaat er ook weer eentje opengaat. Door mijn doorzettingsvermogen weet ik veel te realiseren. Ik doe nooit zomaar iets en denk goed na over wat ik doe. Mijn motto is dan ook: ’Nee heb je, ja kun je krijgen.’”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn neus, daar heb ik altijd moeite mee gehad. Ik had een puntige neus en ging daarom in 2005 onder het mes bij een plastisch chirurg. Het is wel beter nu, maar ik vind het nog steeds niet het mooiste deel van mij. Het grappige is dat mijn neus in Arabische landen juist als schoonheid wordt gezien, maar dat zie ik zelf anders.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn doorzettingsvermogen en mijn intelligentie. Dit heb ik namelijk vaker gehoord. Ik vraag dan weleens of ze een grapje maken, maar nee, het is altijd serieus. Wat zien ze dan in mij, vraagt de soms wat onzekere ik. Maar mijn moeder zegt het ook, dus er zal een kern van waarheid in zitten, haha!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja en nee. Ik ben heel blij dat ik heb leren beseffen wat ik heb en dat gezondheid het allerbelangrijkste is. Anderzijds had ik momenteel dolgraag actief op de arbeidsmarkt willen zijn, maar doordat ik een burn-out heb gaat dat nu niet. Het is lastig om soms een stapje terug te moeten nemen, maar uiteindelijk komt het weer goed. Dat weet ik zeker.”

Wat houdt je jong?

„Heel veel lachen! Maar ook dat ik in mezelf geloof en dat ik goed voor mezelf zorg. Zo houd ik van lekker eten en mooie kleding. Heerlijk om daar de tijd voor te nemen!”

Heb je een levensles?

„Geniet nu van het leven voordat het te laat is. Ga niet al je geld oppotten als je het ook kan uitgeven. Leef! Haal het beste uit je leven op jouw manier. Geluk moet je zelf creëren. Zoals het gedicht Bhagavad Gita zegt: ’Het is beter om je eigen levenspad met kronkels te bewandelen, dan het perfecte pad van een ander.’”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar [email protected]