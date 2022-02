Annette wil nog wel een keer meedoen met de Spelen: ’Ik heb mijn leeftijd niet mee’

Binnenland

Onderzoekers ontdekken extra besmettelijke hiv-variant

Britse onderzoekers hebben ontdekt dat in Nederland al enkele decennia een hiv-variant rondgaat die besmettelijker is en ook sneller tot de ziekte aids kan leiden dan andere varianten van het virus. De hoeveelheid virus in het bloed is bij deze zogeheten VB-variant 3,5 tot 5,5 keer zo hoog, melden d...