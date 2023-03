Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Jolita (39) werd maar niet zwanger: ’Waarom kreeg ik niet eerder een MRI-scan?’

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

’Heb jij last van hevig bloedverlies tijdens je menstruatie? Dan is dat niet normaal. Laat het onderzoeken en luister goed naar je onderbuikgevoel.’ Ⓒ Fotografie Mi / Miranda de Vries

Zomaar zwanger worden is niet iedereen gegund. Jolita Satink (39) is eindelijk in verwachting van haar eerste kindje, maar hier gingen zes slopende jaren aan vooraf. Ze onderging vruchtbaarheidsbehandelingen in Nederland, Duitsland en België. Haar eitjes en baarmoeder zagen er goed uit. Waarom wilde het dan toch elke keer niet lukken? „Ik wist dat mijn hevige menstruatie er iets mee te maken had.”