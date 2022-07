Anne stopt: ’We weten niet wat ons te wachten staat’

Mijn laatste column… Zo, het hoge woord is eruit! En wat was dit een moeilijke keuze. Zoals jullie misschien in de afgelopen weken hebben gemerkt ben ik geen ster in keuzes maken. En al helemaal niet wanneer deze ook invloed hebben op anderen. In de afgelopen maanden heb ik ervaren dat het schrijven van mijn column niet alleen een uitlaatklep voor mijzelf is geweest, maar ook steun heeft gegeven aan anderen. Voornamelijk de herkenbaarheid in situaties die ik beschreef heeft vrouwen geholpen om zich minder alleen te voelen. En uiteraard zorgde dit er vice versa ook weer voor dat ik herkenning vond in de verhalen van deze tientallen vrouwen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor!

Haaruitval

Alleen ik merkte de laatste weken dat het voor mij moeilijker is om te schrijven over mijn alopecia, aangezien ik rondom dit onderwerp in een wat rustiger vaarwater zit. Mijn haaruitval is genormaliseerd en mijn haren groeien langzaam weer terug. Uiteraard neemt dit mijn zorgen over de toekomst niet weg en de bijwerkingen van het middel dat de haargroei veroorzaakt zijn ook niet niks, maar… na twee keer over beide te hebben geschreven is het ook wat het is.

Een ander onderwerp om over te schrijven is mijn PCOS-traject. PCOS staat voor het polycysteus-ovariumsyndroom en betekent in mijn geval dat ik helemaal geen eisprong heb. Mijn partner en ik hebben op dit moment een kinderwens en dit betekent een ziekenhuistraject. Stap één hierin is het slikken van pillen (een soort van hormonen) die de eisprong moeten aanwakkeren. De ziekenhuisbezoeken per maand vallen op dit moment nog op één hand te tellen, maar kan na zes maanden een heel ander verhaal worden. En aangezien nog nooit iemand een zwangerschap heeft kunnen voorspellen, weten ook wij niet waar we aan toe zijn en hoe lang dit traject gaat duren.

PCOS

Ik vind het niet lastig om over mijn emoties te schrijven zoals jullie hebben gemerkt. Maar in dit geval heb ik niet alleen te maken met mijzelf, maar ook met mijn partner. We gaan dit traject samen in en aan. Beiden weten we niet wat ons te wachten staat en hoe we over een paar maanden in de wedstrijd staan. Daarnaast ben ik ook van mening dat het ons traject ten goede komt wanneer ik het zoveel mogelijk los kan laten. Door de wekelijkse ’druk’ om erover te schrijven, kan ik me voorstellen dat het ingewikkeld wordt voor me.

Of ik mijn ervaringen wel ga delen via mijn Instagram account, weet ik nog niet. Hier blijft de focus vooralsnog op alopecia en mijn nieuwe leefstijl. De grote groep nieuwe volgers op dit account heeft mij via mijn column gevonden.

Ik voel me dankbaar om te schrijven over een onbekend onderwerp dat véél meer vrouwen – en ook mannen – bezighoudt dan we denken. Een onderwerp waar we ons voor schamen en wat ons onzeker maakt. Ik hoop dat ik door mijn column een klein beetje van die schaamte weg heb kunnen nemen en ik duim dat er in de toekomst meer en meer ruimte komt voor onderzoek naar alopecia en voornamelijk naar goede oplossingen.

Bedankt voor jullie luisterend oor! Liefs, Anne

Anne blijven volgen? Dit kan via IG @hairtrouwdmetanne