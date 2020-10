’Ik weiger mij te houden aan niet effectieve coronamaatregelen’

In maart wisten we nog bijna niets van het griezelige coronavirus, dus iedereen hield zich aan de overheidsmaatregelen. De destijds afgekondigde lockdown betekende voor mij - een 50-plusser als zelfstandige project ondersteuner - per direct ontslag. Want in tijden van crisis gaan externen er als eerste uit. Risico van het vak.

Genadeklap

De coronaregels maken dat bedrijven geen nieuwe projecten opstarten. Er is dus al maanden geen werk voor mij. Op vacatures die er wel zijn, is zoveel aanbod dat je niet eens een afwijzing ontvangt. Je schrijft in het luchtledige, met geen enkel idee van de toekomst. Dan val je terug op wat je nog meer kunt. Ik heb ervaring achter de bar/bediening in de horeca en festivals, maar ook díe branches zijn op sterven na dood. Dan iets wat iedereen kan: schoonmaken van vakantiehuisjes. Maar helaas, code rood werd de genadeklap voor de toeristenbranche.

10 jaar

Ik zit nu al een half jaar thuis, 24/7 in mijn uppie, zonder werk, zonder inkomen. Ik heb geen recht op overheidsregelingen. Al mijn reserves zijn opgesoupeerd, ik kan rekeningen niet betalen, geen boodschappen doen. Ik zal bij vrienden moeten gaan eten, want ik heb geen recht op giften van de voedselbank. Mijn hypotheek en belastingschuld zijn uitgesteld. Tot januari 2021. Dan wordt er van mij verwacht zo’n € 70.000 binnen twee jaar te hebben terugbetaald en ik heb géén idee hoe ik dát moet oplossen.

Het draait er waarschijnlijk op uit dat ik mijn huis, waar ik 35 jaar voor gewerkt heb, zal moeten verkopen. De overwaarde die als pensioen had moeten dienen, gaat aan coronaschulden in rook op. Geen idee waar ik dan moet gaan wonen. In de regio heerst al tien jaar gigantische woningnood en de wachttijd voor een sociale huurwoning is minimaal tien jaar.

Coronawerklozen

Mocht ik dus al binnen afzienbare tijd werk vinden, dan leef ik na de crisis zéker nog twee tot drie jaar in een financiële hel. Daarna heb ik nog veertien jaar om iets bij elkaar te werken wat lijkt op een pensioen. Lukt dat niet, dan kijk ik ook na mijn 68ste in een heel donker financieel gat en heb ik mijn hele leven voor Jan met de korte achternaam gewerkt.

Leed

De rimpeleffecten van de coronamaatregelen drijven mij naar een afgrijselijke, financiële afgrond. Met een dikke depressie, veroorzaakt door te lang en te vaak alleen zijn, verveling en geen enkele grip meer hebben op mijn financiële situatie, als gevolg.

Mensen die nooit in dergelijke situatie hebben gezeten en deze crisis redelijk veilig doorkomen binnen de geborgenheid van hun gezin en de veiligheid van een vaste baan, zullen hier waarschijnlijk niet bij stilstaan. Maar dit leed ís er en het is net zo echt als het leed van de ziekte zelf.

Regels

Er wordt continu door de politiek en de media op ons schuldgevoel gehamerd dat de volksgezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat ik mij dáárom aan de regels moet houden. Maar ik weiger mij te houden aan niet wetenschappelijk onderbouwde en dus niet-effectieve maatregelen die moordend zijn voor zowel de sociale als de economische maatschappij.

Deze regels omzeil ik door niet met het openbaar vervoer te reizen en daar boodschappen te doen waar ik niet gedwongen word een handgel te gebruiken die bacteriën doodt, maar geen virussen. Ik houd mij wel aan zoveel mogelijk thuisblijven, goed ventileren, veel in de buitenlucht zijn en afstand houden.

Niemand

Ik doe dus mijn best. Voor mezelf én voor mijn medemens. Omdat ik rekening houden met een ander de normaalste zaak ter wereld vind. Maar wie houdt er nu rekening met mij? Wie zorgt er voor mij? Niemand. Ook nu ben ik als énige verantwoordelijk voor de misère waarin ik ben beland door het zwalkende, niet eenduidige, inconsistente en vooral niet-effectieve beleid van onze overheid.

Waarom voelen mensen zich dáár niet schuldig over? Waarom vindt men het heel acceptabel dat de lichamelijke gezondheid van een ander vóór gaat op mijn geestelijke en financiële situatie? Waarom vindt men het doodnormaal dat risicogroepen, die misschien uit 20 procent van onze bevolking bestaat, gezond mogen zijn ten koste van veel meer anderen? Ik hoop dat iedereen straks, als de totale schade van het coronabeleid op onze gehele bevolking, maatschappij en economie duidelijk wordt, daar zonder schuldgevoel van zal weten te genieten!

Persoonlijk

En als gezondheid nu echt zo hoog in het vaandel had gestaan bij dit kabinet, dan had alcohol (nummer één in de verslavingsranglijsten), roken (hoog in de lijsten van dodelijke longziekten en kanker) en bewerkt voedsel (primaire oorzaak van dodelijke hart- en vaatziekten) toch allang verboden geweest?

Dus nogmaals: ik ontken corona als ziekte niet. Ik ben het wel volledig oneens met het beleid. Het mortaliteitscijfer van griep is 0,14, dat van corona 0,2. En dáárom vind ik de maatregelen disproportioneel. Daar ageer ik tegen. Omdat dat mij op een gigantische manier raakt.

Eigen verantwoordelijkheid

Elke dag sta ik met goede moed op, maar als geen ander begrijp ik dat de overlijdenscijfers door de effecten van de coronamaatregelen exorbitant stijgen. Dit leed wordt ook doodgezwegen.

Ik denk erover een crowdfunding te starten. Als alle medelanders die ik beschermd heb, door mijn werk, inkomen, reserves én sociale leven op te geven, €1,- doneren, dan kom ook ik, geestelijk én financieel gezond, deze crisis door. En laten we gezondheid alsjeblieft weer een eigen verantwoordelijkheid maken. Alleen dán krijgen we corona inderdáád samen onder controle.