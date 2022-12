Daghoroscoop 16 december - Sterrenbeeld Waterman: Neem niet te veel hooi op je vork!

VANDAAG JARIG

Op het financiële vlak heeft jouw intuïtie je de laatste jaren goede diensten bewezen. Daarnaast was ook de planeet Pluto met goede resultaten actief. Dat blijft zo in 2023, maar daarna wordt het oppassen geblazen als Saturnus zich met je gaat bemoeien. Je bent (op tijd) gewaarschuwd!

STERRENBEELD RAM

Er komt een eind aan een overgangsperiode in jouw persoonlijke en sociale leven. Nieuwe vriendschappen kunnen jouw bestaan opvrolijken; aanvaard invitaties, ook al hebt je weinig tijd. Win adviezen in als je het stuur radicaal wilt omgooien.

STERRENBEELD STIER

Jouw carrière kan aan een volgende etappe beginnen. Gepensioneerden kunnen posities aangeboden krijgen op sociaal of cultureel gebied. Voor anderen is promotie of een andere vorm van erkenning onderweg. Financieel ga je er op vooruit.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Typisch een dag voor een belangrijke doorbraak op het persoonlijke of professionele vlak. Zet gemaakte plannen door. Naarmate je sneller aanpakt boek je betere resultaten. Kleed je goed als je indruk wil maken.

STERRENBEELD KREEFT

Gebruik in zaken jouw intuïtie; een collega kan proberen je een rad voor ogen te draaien. Anderzijds kun je informatie in de schoot geworpen krijgen over een winstgevende investering. Stel een ingrijpend besluit uit tot begin januari.

STERRENBEELD LEEUW

Doe boodschappen zodat je er morgen niet meer op uit hoeft. Let een beetje op de centjes en betaal niet meer dan nodig. Forceer jezelf niet tot vrolijkheid als je eigenlijk somber bent. Zorg dat je morgen emotioneel in balans bent.

STERRENBEELD MAAGD

Ga verder met iets waarmee je gisteren moest stoppen. Er kan vandaag veel uit jouw handen komen. Collega’s staan minder op hun strepen en de sfeer lijkt rustig. Sport of een hobby zal voldoening geven, zeker als liefde even stagneert.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Neem niet te veel hooi op je vork. De noodzaak bepaalde dingen te doen kun je zelf hebben bedacht. Je bent prettiger gezelschap als je meer ontspannen bent. Op reisplannen rust zegen; maak vast een planning.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het lijkt erop dat hetgeen waarover je je de laatste tijd zorgen maakt meer slaat op het verleden dan op het heden en een oppervlakkig gesprek daarover haalt niets uit. Dring tot de kern door om het te kunnen afsluiten.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je zult uitkijken naar het weekend als jouw werk je deze week veelvuldig van huis heeft gehouden. Leven in hotelkamers is niet alles en hollen van de ene bijeenkomst naar de volgende is vervelend. Geef jouw partner vandaag aandacht.

STERRENBEELD STEENBOK

Waar het jouw werk betreft begin je aan een profitabele fase. Bepaalde ontwikkelingen beantwoorden aan jouw ambities en een verzoek zal worden gesteund. Geef geen geld uit om indruk op anderen te maken.

STERRENBEELD WATERMAN

De week loopt rustig ten einde; belast jezelf niet meer dan nodig. Werk in jouw eigen tempo en laat je niet opjagen. Experimenteer met vrolijke kleuren als je op kleren uitgaat. Een romantische start belooft een mooie finish.

STERRENBEELD VISSEN

Je bereikt een fase waarin het van belang is alle problemen die je van je af hebt geschoven af te handelen. Hoewel dat een forse opdracht kan zijn zal deze niet tegenvallen. Bespreek vragen omtrent je toekomst met een deskundig familielid.

