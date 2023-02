’Om me heen alleen maar hossende en dronken mensen, vreselijk’

Feestneus

Karin de Wilde (53) werkt als transferverpleegkundige, is getrouwd met Rolf (55) en moeder van Pieter (25) en Roos (23). Ze houdt wel van een feestje.

„Ik heb het feesten niet van huis uit meegekregen, mijn ouders kwamen niet uit Brabant en deden niet aan carnaval. Ik heb het echt op school in Roosendaal geleerd. Ik vond het verkleden geweldig en nog steeds hou ik daarvan. Elf jaar geleden heb ik met een divers groepje vrouwen Brabants Bontje opgericht. Aanvankelijk waren we met negen, nu met zes. Het oudste lid is 65, ik ben met 53 de jongste. En dan hebben we nog een erelid van 90; zij helpt ons met het naaien van de kostuums. Daar zijn we echt maanden mee bezig, elk jaar hebben we een andere outfit naast ons ’huispak’.

Carnaval begint voor mij met de mis in de St. Jan in Den Bosch – of Oeteldonk. Dan lopen we met onze groep door het gangpad naar voren en hoor je mensen reageren op wat we aan hebben. Als we dan na de mis de prins inhalen, emotioneert me dat gewoon. Ik kan het niet goed omschrijven, maar die enorme mensenmassa die dan zo gelukkig met elkaar is; dat doet iets met me.

Er wordt tijdens carnaval veel gedronken, maar niet door iedereen. Eén van ons drinkt helemaal niet, de rest niet veel. Het mooie aan het feest vind ik de saamhorigheid. Iedereen doet mee. Vorig jaar werden er asielzoekers uitgenodigd, die zag ik verwonderd om zich heen kijken. Of je ziet ouderen met een rollator voorbijkomen, gezellig tussen de jeugd in. Mijn zoon is net zo gek als ik en mijn dochter vindt het ook heel leuk. Mijn man had er aanvankelijk niets mee, hij kwam hooguit kijken bij de kinderoptocht. Maar inmiddels heeft hij het feestvirus ook te pakken.”

Afhaker

Denise Tabor (32) is thuiszorgmedewerker en single moeder van Layla (4). Ze heeft een hekel aan al dat dronken gehos.

„Ik ben geboren in Helmond, carnaval vieren was heel normaal. Op de basisschool vond ik het verkleedfeestje nog wel leuk. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik huilend onder het biljart in de kroeg zat, waar mijn moeder mij mee naartoe had genomen. Om me heen alleen maar hossende en dronken mensen; ik vond het vreselijk. Van de keiharde muziek gingen mijn oren bloeden, figuurlijk dan.

Als de polonaise weer werd ingezet, werd ik daar door lamme, vervelende kerels ingetrokken. Ik wist dan niet hoe snel ik weer moest wegkomen. Voor mijn moeder en stiefvader is carnaval alles, mijn stiefvader zit zelfs in de Raad van Elf. Ik vind het net een sekte. Mijn dochter was nog maar drie uur oud of ze werd erelid van de vereniging gemaakt. Dat menen jullie niet, was mijn eerste gedachte. Ze is nu vier en wordt overal verwacht. Met zes maanden had ze al een fotoshoot met het oudste lid, met de dansmariekes en weet ik nog met wie allemaal. Er zijn wel zeshonderd foto’s gemaakt. Ik kon alleen maar denken: ik wil naar huis! Dat mijn moeder en ik er allebei zo anders in staan, zorgt weleens voor irritatie. Die keer toen ik na vier keer proberen afhaakte bij de dansmariekes bijvoorbeeld. Ik vond het niets en heb het ritmegevoel van een aardappel.

Als het centrum weer eens krioelt van de dronken, feestende mensen, zorg ik dat ik er niet kom. Ik ga werken of het liefst op vakantie. En als ik ergens op de fiets naartoe moet, neem ik een omweg. Ik doe echt alles om de mensenmassa te vermijden. Het zal vast heel gezellig zijn. Het is alleen echt niets voor mij.”

