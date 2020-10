Warm en comfortabel door de coronaherfst

Warme ruiten voor tijdens een fijne boswandeling. Ⓒ Foto: Raffaello Rossi

Nu alles ’anders is dan normaal’ is zelfs het speuren naar de leukste herfst- en wintermode niet zoals het was. Maar gelukkig is er dit seizoen volop leuks te bekennen in modeland. Combineren met bestaande items uit de kast is geen probleem. En van deze draagbare ’nieuwkomers’ word je meteen vrolijk!