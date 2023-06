Premium Het beste van De Telegraaf

Feuilleton Helen’s dagboek: ’Ik voel me gewoon onveilig hier’

’Het gaat mij niet om die rotschuur.’ Ⓒ Getty Images

Helen is tekstschrijver, moeder van Max en Nina (eerste huwelijk) en van dochtertje Holly met Boris. Vorige week werd ze midden in de nacht wakker: de schuur stond in brand.