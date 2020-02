Daghoroscoop 26 februari

VANDAAG JARIG

U mag een goede gezondheid vanzelfsprekend vinden, maar deze kan natuurlijk altijd nog beter, als u extra aandacht schenkt aan uw meest kwetsbare punten. Zorg er bijv. voor dat uw voeten goed verzorgd zijn; houd ze warm in de winter, draag comfortabel schoeisel en let op uw hart.

RAM

Gaat u op reis dan kunt u leuke gesprekken voeren met medepassagiers. U kunt veel opsteken van mensen uit vreemde culturen. Van het leren van een vreemde taal zult u meer profijt hebben dan u misschien denkt.

STIER

Het kan een prettige dag worden al broeit er iets tussen u en uw partner. Neem u voor de situatie meester te blijven. Achterdochtig zijn of wraak koesteren zal tegen u werken. Sta open voor een compromis, maar geef niet te veel toe.

TWEELINGEN

Een bijeenkomst waar u geen zin in hebt kan verrassend leuk uitpakken. U kunt iemand ontmoeten die een bezielende invloed op uw carrière kan hebben. Misschien gaat u samen in zaken en dat kan juist nu uw voorkeur hebben.

KREEFT

De nadruk ligt vandaag op samenwerking en partnerschappen. Stel u vriendelijk, geduldig en begripvol op en laat zaken zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Maak geen stampei. Met logisch denken kunt u de top bereiken.

LEEUW

Kleed u goed, ook voor mensen die u niet goed kent. Houd er rekening mee dat u er later vandaag stevig tegenaan moet. Succes lijkt niet voor het oprapen, dus trek niet meer naar u toe dan u aan kunt. Uw grenzen zijn niet van elastiek.

MAAGD

U hebt vaak een vooruitziende blik en kunt daarvan nu een nuttig gebruik maken in uw financiële planning Zodra u een besluit neemt kunt u onroerend goed of familiebezit te gelde maken. Kom tegemoet aan uw idealisme.

WEEGSCHAAL

Een prima dag om aan uw ontwikkeling te werken met een workshop. Verbeter uw onderhandelingstechniek of doe een assertiviteitstraining. Een idee dat onlangs bij u opkwam levert winst op als u het nu uitwerkt.

SCHORPIOEN

Vergeet uw goede daad voor vandaag niet; steek uw energie in het helpen van anderen. Wees edelmoedig, ook al strookt dat niet met uw karakter. Op aankopen voor uw huis rust zegen, evenals op de verkoop van spullen.

BOOGSCHUTTER

Heb vertrouwen in eigen ideeën. U weet intuïtief wat mensen willen en u kunt uw boodschap heel beeldend overbrengen. Als u bewonderd of zelfs beroemd wilt worden is dit uw dag. Uw enthousiasme is aanstekelijk.

STEENBOK

U kunt een compliment krijgen voor iets waarvan u dacht dat het niemand opviel of krachtige steun voor een project waarin u gelooft. U zult zich misschien afvragen wat hier achter steekt, maar er zijn ook mensen zonder bijbedoelingen!

WATERMAN

Aanvaard invitaties en begeef u onder alle soorten mensen. Leg de waardevolle contacten die u nodig zult hebben. Vertel geliefden waar u mee bezig bent als ze bozig zijn omdat u te weinig tijd voor uw privéleven reserveert.

VISSEN

U kunt vandaag met allerlei mensen te maken krijgen en de contacten die u legt zullen u geen windeieren leggen. U kunt een gouden tip krijgen van een nieuwe klant of partner. U weet wat mensen willen en zij betalen graag voor uw product.