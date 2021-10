Rebecca (35): ’Ik bestel elke dag eten en heb zelfs het fornuis laten verwijderen’

„De laatste keer koken kan ik me niet herinneren. Als student smeerde ik in de avond al liever een boterham of bestelde een Turkse pizza. De laatste jaren bestel ik dagelijks en dat verveelt nooit. Het aanbod is zoveel breder dan in mijn studententijd. Zo eet ik iedere dag vers en biologisch. En het is hartstikke duurzaam: ik heb nooit te veel en gooi niets weg.

Tijdbesparend

Koken is gewoonweg niet aan mij besteed. Ik krijg er stress van, heb er het geduld niet voor en het resultaat valt bij mij altijd tegen. Waarom zou ik mezelf dat aandoen als er met één druk op de knop een maaltijd naar me toekomt? Bovendien heb ik het druk zat als ondernemer. Op deze manier spaar ik veel tijd uit: in de tijd waarin anderen naar de supermarkt gaan, in de rij staan en koken, kan ik mooi een uurtje sporten. Afhalen doe ik niet aan, dan gaat dat hele tijdbesparende idee verloren.

Niet-koken

Het is een misvatting dat dagelijks bestellen stervensduur is: mijn maaltijden kosten tussen de 8 en 12 euro. In de supermarkt zou ik pas een fortuin kwijt zijn, omdat ik dan eerst alle basisproducten moet kopen; ik heb nog geen kruidenpotje in mijn keukenkastje staan. Mijn keuken is helemaal op mijn niet-koken aangepast. Zo heb ik het fornuis laten verwijderen, net als de afzuigkap. Ik heb zelfs helemaal geen gasaansluiting meer; ik heb stadsverwarming en ga toch zeker geen netbeheerkosten betalen voor die ene keer per jaar dat ik een eitje bak?

Prinses

Mijn vrienden kennen me niet anders en noemen me een prinses. Ach, doordat ik niet kook heb ik wel veel meer tijd voor ze. Het zijn vooral de mannen met wie ik date die het raar vinden of er zelfs een beetje moeite mee hebben. Ergens hopen ze toch dat een vrouw lekker kan koken, maar dan ben je bij mij aan het verkeerde adres!”

