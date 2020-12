Spreek jij vrienden erop aan als ze toch op vakantie gaan?

Sinds 15 december zit Nederland in een harde lockdown tot in ieder geval 19 januari. Dat houdt in: zoveel mogelijk thuiswerken en alleen naar buiten voor de nodige boodschappen en om eventueel een rondje te wandelen.

Dringend advies: blijf thuis

Er geldt een negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland en het dringende advies luidt: blijf thuis. Sommigen willen er echter toch op uit tijdens de kerst en besluiten om op vakantie in eigen land te gaan, onder het mom van ’ik kom toch niemand tegen’ of ’ik heb al betaald’. Dit terwijl het juist van belang is om op één plek te blijven en zoveel mogelijk thuis te blijven om het virus eronder te krijgen.

Marie-louise is het niet eens met mensen die vakantieplannen maken.

