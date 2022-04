’Mijn zonden worden vergeven maar dat betekent niet: lang leve de lol’

Geloof

„Pasen is voor mij een bijzondere en dankbare periode. Het geloof is de fundering van mijn bestaan en de wederopstanding van Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij vrij kunnen leven. Ik heb het geloof vanuit huis meegekregen, al heb ik er mijn eigen weg in gevonden. De wereld waarin ik opgroeide was klein en beschermd. Ik ging naar de kerk, een christelijke school en de club van de kerk. Het dragen van rokken hoorde erbij, televisie keken we niet.

Normen en waarden

Nu ik ouder ben, ligt mijn focus meer op de inhoud. Zo vind ik de christelijke normen en waarden heel belangrijk, net als het helpen van je medemens. Ik vind niet dat ik me in een rok moet kleden om dat uit te dragen, al draag ik die natuurlijk wel naar de kerk.

Bij veel mensen heerst het idee dat het gereformeerde geloof heel zwaar is, gericht op onze zonden en dat de nadruk ligt op alles wat niet zou mogen. Ik sta blijmoedig en positief in het leven. Het geloof geeft mij een gevoel van vrijheid: mijn zonden mag ik belijden en worden vergeven. Al betekent dat niet: lang leve de lol.

Het huwelijk

Het gaat over balans. Zo kijk ik wel televisie, maar niet naar programma’s met een losse moraal of waarin wordt gevloekt. Married At First Sight vind ik niet kunnen; het huwelijk is heilig, dat heeft God niet als spelletje bedoeld. Een relatie met een mede-gelovige moet kunnen, seks voor het huwelijk niet. Natuurlijk vond ik dat lastig toen ik een relatie had, maar achteraf ben ik blij dat die grens er is. De regels zijn er niet om je te beperken, maar om je te beschermen voor fouten en pijn.

Periodes

Ik geloof nu sterker dan ooit, maar dat is weleens anders geweest. Ik kom uit een zware depressie waarin ik het leven niet meer zag zitten. Ik dacht: als God mijn vader is, waar is Hij dan nu? Ik was zo teleurgesteld dat ik zelfs stopte met bidden en het lezen van de Bijbel. Totdat ik langzaam ’t licht weer zag. Zijn onvoorwaardelijke liefde geeft me dagelijks de kracht om door te gaan. En daar ben ik heel dankbaar voor.”

