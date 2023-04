Zo herken én voorkom je de ziekte van Lyme

Elk jaar worden anderhalf miljoen mensen gebeten door een teek. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen als gevolg van een tekenbeet de ziekte van Lyme. Dit komt neer op ongeveer 27.000 mensen per jaar, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Ziekte van Lyme

„De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borellia”, begint bioloog Arnold van Vliet. „Eén op de vijf teken draagt deze bacterie met zich mee. Mocht je worden gebeten door een teek die deze bacterie met zich meedraagt, en verwijder je de teek niet snel genoeg, loop je het risico om de ziekte van Lyme te krijgen.”

Bij de ziekte van Lyme horen meerdere symptomen:

Gewrichtspijn

Grieperig

Hoofdpijn

Koorts

Verlamming

Dubbelzien

Krachtverlies

„Over het algemeen is de ziekte van Lyme goed te behandelen”, vervolgt Van Vliet. Tachtig procent van de mensen die de ziekte van Lyme krijgen, geneest weer na een antibioticakuur. Bij zo’n 20 procent van de patiënten helpt een antibioticakuur minder goed en kunnen mensen last krijgen van langdurige klachten en in het ergste geval zelfs arbeidsongeschikt raken.”

Voorkomen is beter dan genezen, stelt Van Vliet. „Het aantal teken is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De afgelopen tien jaar is hun populatie met 30 procent toegenomen. De belangrijkste manier om te voorkomen dat je de ziekte van Lyme krijgt is je hele lichaam controleren op tekenbeten na een bezoek aan het groen. ‘Na een bezoek aan het groen, een tekencheck doen!’ is dan ook onze slogan.”

Tuin

Tegenwoordig wordt onder ‘groen’ niet alleen het bos verstaan. „Voorheen dacht men altijd dat teken alleen in het bos zaten op beschutte, vochtige plekken. Uit een recent onderzoek blijkt dat teken ook in je eigen tuin kunnen zitten, zelfs in je kort gemaaide gras. 1 op de 3 tekenbeten worden veroorzaakt door teken uit de tuin van de mensen zelf. Daarom is het niet alleen belangrijk om na een bezoek aan het bos een tekencheck te doen, maar ook als je bijvoorbeeld een dag in de tuin hebt gewerkt.”

„Tijdens deze check is het belangrijk om je hele lichaam te controleren. Mocht je een teek tegenkomen, haal deze dan gelijk weg met bijvoorbeeld een tekenpincet, tekenpen, een normale pincet of desnoods met je nagels. Trek de teek er rechtop uit, hierdoor laat het lijfje los van je huid.”

Teken hebben bij zowel volwassenen als kinderen hun favoriete plekken, geeft Van Vliet aan. „Bij volwassenen zit 55 procent van de teken op de benen, 22 procent op de romp en 3 procent op het hoofd. Bij kinderen zit dit anders. Bij kinderen bevindt 25 procent van de teken op de benen, 27 procent op de romp en 32 procent op het hoofd. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het lengteverschil. Kinderen zijn kleiner en teken hoeven dus een minder lange weg af te leggen naar het hoofd.”

Naast de ziekte van Lyme rukt er ook een andere tekenziekte op. Bij deze tekenziekte vindt er al na een paar minuten een besmetting plaats, krijg je geen kring om de beet, is geen behandeling mogelijk en sterft 1 tot 2 procent van de zieken door ontstoken hersenen. Het is overigens duidelijk geen Lyme, maar tekenencefalitis.

