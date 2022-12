Daghoroscoop 3 december - Blijf wel gul, Leeuw!

VANDAAG JARIG

De afgelopen twee jaar heb je goed kunnen verdienen aan handel, koop en verkoop, adverteren, pr en jouw goede communicatieve talent. Start- ups, technologische en online bedrijven bleken aantrekkelijk en profitabel. Sta in 2023 open voor een nieuwe financiële aanpak en volg daarbij jouw intuïtie.

ZONDAG JARIG

De kosmos voorziet komend jaar winst uit investeren in olie, gas, visserij, scheepvaart, rederijen en waterbedrijven. Ook beleggen in de farmaceutische industrie kan lucratief zijn en een hoog rendement opleveren.

RAM

Financiën kunnen je dwingen te improviseren. Ga niet winkelen met iemand die veel geld kan uitgeven als je op de kleintjes moet letten. Voorkom dat iemand een reden heeft om beledigd te zijn. Geef dit weekend romantiek een kans.

STIER

Maak er een gezellig weekend van. Heb je niets te vieren, bezoek dan een tentoonstelling of ga weer eens met het gezin naar de film. Doe indrukken op en laat je inspireren. Liefde kan je een reis naar de zevende hemel schenken.

TWEELINGEN

Je kunt indirect een groot publiek bereiken in een officiële functie of via de media. Focus op positieve ontwikkelingen. Je kunt gunstige veranderingen bewerkstelligen in het leven van anderen.

KREEFT

Uitstel of vertraging zal je frustreren. Maak geliefden duidelijk dat het niet met hen maar met jouw werk te maken heeft. Vanavond kan het enigszins uit de hand lopen en dat zal de zondag een late start geven. Maak een uitvoerige brunch.

LEEUW

Je moet snel zijn en jouw gevoel voor humor gebruiken om ergernissen het hoofd te bieden. Houd tijdens dit weekend rekening met het onverwachte. Let op jouw uitgaven; je bent momenteel wat verkwistend, maar blijf wel gul.

MAAGD

Een samenzijn met familie kan gedenkwaardig worden als iedereen in een goed humeur is. Er zal veel te praten en te lachen zijn. Een naaste zal jouw loftrompet blazen al dan niet op rijm. Een creatieve cursus zal vrucht afwerpen.

WEEGSCHAAL

Je zult geïnspireerd zijn. Niet alleen kan er veel uit jouw handen komen, je hebt er nog aardigheid in ook. Verzin leuke surprises voor familie of vrienden. Wat je bedenkt zal in goede aarde vallen. Overdrijf jouw vrijgevigheid niet.

SCHORPIOEN

Je hebt veel energie, die een uitweg zal zoeken in het verbeteren van uw conditie. De zaterdagmiddag kan in het teken staan van sociale activiteiten en het combineren van zaken en plezier blijkt leuker dan je dacht.

BOOGSCHUTTER

Beteugel jouw neiging te fitten. Geloof niet alles wat je hoort. Impulsieve aankopen kunnen makkelijk naast de roos schieten en zijn zonde van jouw geld. Maak een lijstje voor je gaat winkelen en bedenk tevoren hoeveel je wilt uitgeven.

STEENBOK

Wat mensen zeggen en wat ze doen kan elkaar tegenspreken. Stel de voorbereiding niet te lang uit als je gasten verwacht. Een familielid dat weliswaar vaak kritiek op je heeft kan desondanks bereid zijn je ter wille te zijn.

WATERMAN

Luister naar jouw intuitie. Een vertrouwelijk gesprek komt je ten goede zolang je details onder de pet houdt. Maak er geen drama van als een boodschap ergens is blijven steken. Ga je consumptief dit weekend niet te buiten.

VISSEN

Wees extra oplettend als jij je op onbekend terrein begeeft. Ga niet alleen als je gaat winkelen. Verzin iets geks voor een dierbare, ook als je niet aan Sinterklaas doet. Het zijn immers de kleine dingen die het hem doen…

