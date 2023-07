’Als het goed is, is er bij de speelsters een lichtje gaan branden’

Het begon als grapje en eindigde in een reis van bijna vijf weken naar Australië en Nieuw- Zeeland. Diehard fans van de Oranje Leeuwinnen, Jente van Laarhoven (24) en Kim van Schijndel (23) zijn afgereisd naar het WK-vrouwenvoetbal om ze daar aan te moedigen. „Het was wel een heel bizar gevoel toen we in het stadion zaten.”

Kim (links) is net afgestudeerd van de ALO en Jente werkt als huishoudelijke hulp bij ouderen. Beide zijn fan van vrouwenvoetbal en supporten de oranjeleeuwinnen in Australië en Nieuw-Zeeland. Ⓒ Kim Schijndel en Jente van Laarhoven