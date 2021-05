Het taboe: ’Moeder worden? Niets voor mij!’

„Moeder worden? Niets voor mij! Als jong meisje was ik daar al van overtuigd, al kon dat volgens anderen niet. Die eierstokken zouden vanzelf gaan rammelen. Ik werd 35, 36, 37... maar de biologische klok tikte nog steeds niet. Dat maakte me onzeker. Een gezin stichten was toch het perfecte plaatje? Was er iets mis met mij dat ik dat niet wilde? Mijn partner accepteerde het gelukkig meteen. Hoewel kinderen hem best leuk leken, vond hij onze relatie samen het belangrijkst. Fijn! Al dacht ik soms ook: kan ik hem dit wel aandoen? Ik stopte zelfs even met de pil, maar het idee alleen al verstikte me. Een verkeerd gekozen auto kun je inruilen, een kind niet.

Voortplantingsplannen

Tot mijn 40e vroegen mensen naar mijn voortplantingsplannen. Daarna stopte dat. Het zal wel niet gelukt zijn, denken ze nu. Ze mijden het onderwerp om pijnlijke taferelen te voorkomen. Dat ik geen kinderwens heb, gaat er bij veel mensen niet in. Andersom begrijp ik dat intense verlangen naar een kind bij andere vrouwen ook niet. Gelukkig heb ik om me heen vooral gelijkgestemden. Mijn leven draait om mij en dat is heerlijk. Asociaal noemen sommige mensen dat, maar ik zou niet weten waarom. Ik heb al mijn dromen kunnen waarmaken: van het opzetten van een bootcampclub en het rennen van marathons tot het kopen van een camper.

De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar ik wil, vind ik fantastisch. Bang om alleen achter te blijven ben ik niet. Het is nog maar de vraag of je kinderen je komen opzoeken op je oude dag. Ik leef liever in het nu en heb met mijn partner en vrienden een heel rijk leven. Ik zou met geen moeder willen ruilen.”

