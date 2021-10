Barunka (30) wilde graag nog een kindje en kreeg een drieling

„Ik was 24 toen ik mijn eerste kind kreeg. Ze was zeker gewenst, maar niet gepland. Wij waren er op die leeftijd gewoon totaal nog niet mee bezig. Het heeft onze wereld aardig op z’n kop gezet. Als zij er niet was geweest, hadden wij nu ook geen vijf kinderen gehad. Ik wilde wachten en carrière maken. Toch besloten wij na haar geboorte door te pakken. Wij wilden namelijk dat ze qua leeftijd dicht op elkaar zouden zitten.”

Drieling

„Eigenlijk was het plan om bij drie kinderen stoppen, maar dat liep even anders dan gepland, haha. Ik kan mij nog goed de eerste echo van de drieling herinneren. De verloskundige zette het apparaat op mijn buik en trok ’m er meteen weer vanaf. David grapte nog: ’Het is toch geen tweeling, hè!?’ Ik moest lachen, maar toen de verloskundige inwendig ging kijken, werd al snel duidelijk dat er drie kindjes in mijn buik aan het groeien waren.”

„Op zo’n moment spookt er gelijk van alles door je hoofd. Het eerste wat ik dacht was: ik kan voorlopig niet meer werken. Daar heb ik het wel even moeilijk mee gehad. Ik werkte na mijn twee eerste dochters nog gewoon drie dagen in de week als styliste in de interieurbranche, maar met een drieling erbij ging dat wel heel lastig worden. Daarom is mijn man nu de kostwinner. Hij werkt vijf dagen in de week als accountmanager.”

Thuisblijfmoeder

„Ik mis het werk nog steeds en als ze wat groter zijn ga ik zeker weer aan de slag, maar ik zou het nu voor geen goud anders willen. De tijd gaat al zo snel. Nu kan ik in ieder geval elk moment van ze genieten. Ik heb het af en toe wel moeilijk met de vooroordelen. Als thuisblijfmoeder krijg je toch zo’n stempel opgeplakt. Al heb ik wel het idee dat mensen naar mij toe iets coulanter zijn, aangezien ik er drie tegelijk heb gekregen.”

Inkomen

„Al het geld komt binnen op één gezamenlijke rekening. Ik ben momenteel natuurlijk financieel afhankelijk van David, maar dat betekent niet dat ik weekgeld krijg hoor. Al zou dat soms niet verkeerd zijn, haha. Wij hebben na de geboorte van de drieling een hoop extra uitgaven erbij gekregen, maar wij weten ons nog goed te redden. Tuurlijk heb je soms onverwachte kosten en denk je: hoe moet ik het doen? Maar uiteindelijk komt alles altijd goed.”

Huishouden

„Het huishouden rust grotendeels op mijn schouders. Wel ben ik nog steeds opzoek naar een schoonmaakster! Als David thuiskomt van zijn werk, is het niet zo dat hij neerploft en niets meer uitvoert. Hij draait ook gewoon mee. Als de drieling naar bed gaat, brengt hij ze naar bed en als ik nog niet klaar ben met het avondeten, helpt hij met de voorbereidingen. Rond acht uur kunnen we meestal lekker op de bank neerploffen en chillen.”

„De nachten zijn een hele periode wel een grote opgave geweest. Je hebt natuurlijk drie kleintjes die tussendoor gevoed moeten worden. David en ik hebben elkaar eigenlijk altijd afgewisseld. Ik ging er tot vier uur ’s nachts uit voor de meiden. David stond dan standaard om vier uur op en voedde ze dan tot half 7. Daarna werden de twee oudsten wakker en begon onze dag weer. Inmiddels ga ik er vaker uit dan David. Als ik een keer als zombie door de dag moet, is dat prima. Maar David moet natuurlijk scherp zijn voor zijn klanten.”

Tip

„Voor mij werkt het heel goed om elke dag één grote huishoudelijke taak af te werken. Zo verschoon ik op maandag alle bedden, stofzuig ik dinsdag heel mijn huis, maak ik donderdag de badkamer schoon en stof ik vrijdag alles af. Natuurlijk moet ik de bedjes van de drieling bijna iedere dag verschonen en heb ik ook een hoop andere huishoudelijke taken, maar dit ritme helpt mij wel enorm om het overzicht te houden.”

