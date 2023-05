’Mijn zoon spreekt stiekem met zijn vader af’

DE VRAAG

Lieve Miriam, Ik -45- ben negen jaar geleden gescheiden en al die tijd heb ik alleen voor mijn kinderen gezorgd, omdat hun vader uit beeld was. Ze, twee jongens, zijn inmiddels achttien en twintig en gaan hun eigen gang. Al die jaren dat ze geen contact hadden met hun vader heb ik nooit gemerkt dat ze hem misten. Als dat zo zijn geweest, als ik dat vermoeden zou hebben gehad, dan had ik voor hen alles in het werk gesteld om hun vader te kunnen zien. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik niet zo lang geleden een appje kreeg van een kennis waarin stond dat hij mijn oudste zoon samen had gezien met zijn vader op een terras.

Toen mijn oudste thuis kwam vroeg ik hem of het waar was. Hij ontkende het. Ik geloofde mijn zoon. Ik dacht dat die kennis zich misschien had vergist. Toch zat het mij niet lekker en op een avond zat ik samen met mijn jongens aan tafel en bespraken we die hele situatie met hun vader. Wat bleek? Sinds kort hebben ze wel degelijk weer contact met hem. Ik wist even niet zo goed hoe ik moest reageren. Ik heb alleen gevraagd om daar gewoon eerlijk over te zijn. Ze gaven aan dat ze daar moeite mee hadden omdat ze mij niet wilden kwetsen.

Wat ik weet is dat ze hem nu een paar keer hebben ontmoet, maar ze willen er verder niets over los laten. Behalve dan dat het contact oké is en dat het wel goed met hun vader gaat. Mijn vraag aan jou is of ik er meer aandacht aan moet schenken of dat ik de situatie zoals die nu is laat voor wat het is? Hartelijke groeten, Wilma.

HET ANTWOORD

Lieve Wilma, voor nu dat laatste. Laat de situatie voor wat het is. Ze zijn achttien en twintig en hebben waarschijnlijk behoefte aan de ruimte die jij aan hen geeft. Op die leeftijd ben je nog zo op zoek naar wie je bent, waar je vandaan komt en in hoeverre je lijkt op je ouders. Persoonlijk vind ik het vooral heel erg lief van ze dat ze jou in bescherming wilden nemen. Waren ze bang dat ze jou zouden kwetsen als ze je hadden verteld dat ze weer contact hebben met hun vader?

De dag dat ze gaan praten over de situatie zoals deze was en nu is komt echt wel. Hoe moeilijk het ook voor je is, hoeveel vragen jij nu ook hebt. Je komt over als een verstandige vrouw, een liefhebbende moeder. Jouw contact met hen lijkt mij heel goed en heel gezond. De dag dat ze je alle antwoorden gaan geven op al jouw vragen komt. Ooit. Gun hen de ruimte, de tijd en vooral de vrijheid om uit te zoeken hoe zij zich verhouden tot hun vader.

Mijn vermoeden is dat jij er voor hen zal zijn als er iets niet helemaal zo zal verlopen als dat zij hadden verwacht. Liefs aan jou. Je bent een moedige moeder. Miriam.

