’Hoe kleed ik me op Koningsdag?’

De ’oranjegekte’ komt dit jaar wel heel goed uit want dit is een kleur die deze zomer veelvuldig te zien is in de collectie en dus nu volop in de winkels hangt. Een zonnige kleur bovendien die zelfs als de zon niet schijnt instant vrolijk maakt en die vrijwel iedereen staat. Dat maakt de keuzestress wellicht wat eenvoudiger?

Waarom oranje op Koningsdag?

De keuze voor de kleur oranje heeft alles te maken met het feit dat dit de huiskleur is van het Koninklijk Huis (de Oranjes) en dit is dan ook een knipoog als respect naar het koningshuis. Koningin Màxima weet ook ieder jaar wel iets van oranje te verwerken in haar outfit en doet dat op een stijlvolle manier. Zodoende is het ook voor ieder ander best eenvoudig om stijlvol en toch in het oranje gekleed te gaan zonder daar een hele carnavalslook van te maken.

Tweedehands

Sterker nog: wie de juiste outfit in het oranje kiest, kan daar nog veel langer plezier van hebben deze zomer. Laat daarom de bekende boa, de sjaaltjes, glitterhoeden, foute brillen en oranje T-shirts met opdruk een keer liggen en ga gewoon in de kledingwinkels shoppen in plaats van in de carnavalswinkel.

Ook leuk: koop tweedehands en scoor leuke items in de second hand stores waar rond Koningsdag ook meestal veel oranjetinten beschikbaar zijn. Zo ben je duurzaam bezig, scoor je wellicht leuke nieuwe items en heb je ook nog eens een betaalbare outfit voor Koningsdag.

Geen unikleur

Het voordeel van de kleur oranje is dat je het met meerdere kleuren prima kunt combineren. Je hoeft dus zeker niet te kiezen voor van top tot teen in uni oranje. Juist dan wordt het weer een beetje een outfit uit de verkleedkist namelijk. Kies daarom voor zachte aardetinten zoals beige, kaki, ecru, wit, crème of karamel om mee te combineren.

Ga je liever voor fellere tinten? Dan zijn geel, rood, paars en fuchsia ook prima combinatietinten ook al lijkt dat op het eerste gezicht een beetje veel bij elkaar. Kies eventueel ook voor een print of een streepje waarin de kleur oranje voorkomt, dat maakt het geheel ook wat rustiger en dan overheerst oranje niet als solokleur.

Colorblocking is hot en dat kun je dus ook toepassen met accessoires. Je kunt dan gerust voor andere basistinten kiezen voor je outfit (zwart, beige of wat dan ook) en alleen de accessoires in het oranje kiezen. Dat kun je stevig doorvoeren van tas tot en met ketting, oorbellen en schoenen.

Als finishing touch is er dan uiteraard ook nog de optie om de make-up in het oranje aan te passen met oranje/bruinige tinten als oogschaduw, een feloranje lippenstift (maar zalmroze mag ook) en het geheel af te stylen met oranje nagels.

Pastelkleuren

Is dit kleurengeweld toch allemaal te veel voor je? Zoek dan je heil in een afgezwakte oranjetint, bijvoorbeeld pastelkleurige zalmtinten. Of zorg ervoor dat je diverse oranjetinten, van fel naar wat lichter, met elkaar mixt en matcht, al dan niet in combinatie met diverse prints. Vrolijkheid troef!

Zoals gezegd kun je veel oranje kleding scoren dit seizoen, aangezien het een van de hoofdkleuren in veel collecties is. Handig is het vooral om een basisitem in deze kleur te kiezen zoals bijvoorbeeld een broek, rok, jurk of zelfs een jumpsuit. Dit geheel kun je afstylen met accessoires in knalkleuren of juist met andere tinten oranje, dat hangt er vanaf hoe ver jezelf de oranje kleureenheid door wilt voeren.

Heb je nog wel wat oranje items in de kast? (wie niet)… dan kun je gerust combineren met nieuwe accessoires zoals een paar leuke sneakers in het oranje, laarsjes, een tas, riem, kettingen, oorbellen en ga zo maar door. Omgekeerd kun je ook de accessoires laten overheersen en dan kun je natuurlijk best een beetje over de top gaan op zo’n dag.

Tip: laat je haar gewoon je haar zijn en ga niet over tot het kleuren van het haar, dat geeft toch een beetje het gevoel van carnaval. Een haarband, scrungy of een paar haarspelden in het oranje of in oranje prints zijn natuurlijk wel een optie, dat past namelijk bij de rest van de look.

Kwaliteit

Zorg er ook voor dat je kleding en accessoires van kwaliteit zijn en geen ’weggooi’ producten zijn. Dat geeft een veel luxere en stijlvollere uitstraling. Bovendien ga je deze items immers nog de hele zomer en wellicht daarna ook nog dragen dus dan mag het best iets meer kosten. Je zult je daar ook een stuk prettiger in voelen dan in de goedkopere verkleedoutfits. Op die manier kun je ook kleding en accessoires kiezen die bij je eigen stijl passen.

Ben je bijvoorbeeld gek op cowboyboots? Ga dan eens een stapje verder en kies ze in het zalmroze, dat past prima bij oranjetinten en zo heb je toch weer eens een andere eyecatcher dan altijd maar die bruine cowboyboots.

Een knaloranje trui, gehaakte top of een hoodie is een echte topper voor aankomend zomerseizoen dus dat mag eigenlijk niet in de garderobe ontbreken. Nog een voordeel: zo heb je ook voor het volgende Koningsjaar weer een outfit paraat als je nu wat extra inslaat!

Mannen

Ook voor mannen zijn er genoeg items te bedenken dan dat eeuwige oranjekleurige voetbalshirt. Ga bijvoorbeeld eens voor een mooi rucheshemd in het oranje in rock ’n roll stijl, daar zul je op een feestje of een bruiloft ook nog eens de show mee kunnen stelen! En bij een simpele spijkerbroek staat ook een knaloranje hoodie van een leuk, sportief merk prima. Datzelfde geldt voor een linnen broek met daarbij een gestreept oranje/beige shirt en een paar oranjekleurige gympen bijvoorbeeld. Donkerblauw, grijs, beige, karamel en bruin versterken oranje tinten dus daar kun je echt alle kanten mee op. Als accessoires kun je denken aan oranje manchetknopen en wellicht een leuke oranje stropdas of shawl maar dan wel van cashmere kwaliteit bijvoorbeeld.

Rood/wit/blauw

Ben je helemaal klaar met oranje outfits of heb je niks leuks kunnen vinden in dit genre? Geen nood, een look in de kleuren rood/wit/blauw (met wellicht een kleine touch of orange) is natuurlijk ook nog een optie. En dat kan ook prima in de winkels geshopt worden. Kies bijvoorbeeld voor de Bretonse stijl met een blauwe of witte broek als basis, een blauw/wit of rood/wit gestreepte blouse of een T-shirt met daarover een blazer of een jas in het rood/wit/blauw. Een jeans als basis, sneakers erbij in het rood of wit, een tas in een van deze vlaggenkleuren en klaar! Ook zo kun je dus op Koningsdag prima voor de dag komen in een passende outfit die je gelukkig nog het hele jaar door kunt dragen.

Laagjeskleding

Hou rekening met wisselend weer op Koningsdag. Het kan koud zijn, regenen (oranje paraplu als accessoire!) maar het kan ook warmer worden in de loop van de dag. Laagjeskleding is dus wel zo handig. Zorg naast de basis van een broek met shirt, jurk, rok met top of jumpsuit dus altijd voor een trui of hoodie erover, een regenjas, jack of trenchcoat en eventueel nog een fijne shawl. Op die manier kun je of juist iets ’afpellen’ of juist iets extra’s aantrekken, al naar gelang het weer.

Oranjetinten combineren

Uni oranje kan leuk zijn

Meerdere oranjetinten door elkaar dragen

Colorblocking in felle tinten met als hoofdkleur oranje

Pastelkleurige zalmtinten (afgezwakt oranje)

Combineer basics met een paar oranje accessoires

Prints in het oranje doen het ook goed

Kies alleen accessoires in het oranje

