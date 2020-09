Weekhoroscoop 38

Ram

Liefde: Je hebt minder behoefte aan romantiek en knuffelen hoeft ook even niet zo van jou. Niet omdat je minder voor je partner voelt, maar omdat je lekker druk bent met andere dingen. Geen probleem, zolang je hem of haar maar niet als vanzelfsprekend ervaart.

Financiën: Als je je financiële planning nog niet had bijgesteld, kun je dit eigenlijk niet langer meer uitstellen. Gelukkig trekken de financiën ook weer aan, wat het budgetteren toch net weer een stukje makkelijker én leuker maakt.

Werk: Vooral aan het begin van de week zijn je kansen om hogerop te komen het grootst. Zijn er plannen waar je mee rond loopt of wil je graag een afspraak maken met je werkgever of zakenrelatie, is dit het juiste moment om actie te ondernemen.

Persoonlijk: Je bent je ervan bewust dat je bepaalde gewoonten moet opgeven en er nieuwe voor in de plaats moet invoeren.

Stier

Liefde: Je lontje is wat aan de korte kant deze week en dit heeft alles te maken met vermoeidheid, stemmingswisselingen en misschien zelfs hormonale kwesties. Probeer er niet te veel aan toe te geven ook al is dat soms moeilijk.

Financiën: Meer inkomsten zijn te verwachten. Mogelijk vanwege overuren die je maakt of een andere baan waarmee je meer verdient. Als je daarnaast ook iets minder uitgeeft is het al met al een fijne vooruitgang.

Werk: Ga je eigen weg ook al zeggen anderen dat het onverstandig is. Je creatieve inzicht bereikt een piek deze periode dus durf er ook gerust naar te handelen. Buiten de lijntjes kleuren is nu het beste wat je kunt doen.

Persoonlijk: Wacht niet af tot een ander je komt motiveren maar wees zelf degene die jou enthousiast maakt!

Tweelingen

Liefde: Als je al een poosje rondloopt met twijfels, een geheim of iets anders wat je moeilijk vindt om over te praten, is nu het juiste moment om dit toch maar wel te doen. Je kunt jezelf goed verwoorden, daarbij zal het je opluchten.

Financiën: Een reuze meevaller op financieel gebied maakt je meer dan blij. Niet alleen het feit dat je het niet had verwacht en het dus als een meer dan leuke verrassing komt, ook het bedrag is niet gering.

Werk: Samenwerken is niet je sterkste kant deze week. Op de werkvloer stuit je op onbegrip en tegenwerking. Dit heeft vooral te maken met het gebrek aan communicatie dus probeer hier eerst aan te werken.

Persoonlijk: Als je het graag zou willen goedmaken met iemand, waarom neem jij dan zelf niet het eerste initiatief? Door erover te blijven piekeren wordt er ook niets opgelost.

Kreeft

Liefde: Wat je ook doet, wat je ook wilt, wat je ook voelt: laat vrienden erbuiten. Het doet er totaal niet toe wat zij van een bepaalde situatie vinden. Jouw relatie is jouw ding. En dat van je partner. Jullie komen er ook wel uit zonder alle goedbedoelde adviezen van derden, toch?

Financiën: Hoewel je even schrikt van een flinke onverwachte kostenpost blijkt het achteraf toch mee te vallen. Uiteraard zal de rekening betaald moeten worden maar dit zal minder ingrijpend zijn dan je dacht.

Werk: Vooral als je vaak te maken hebt met cliënten, opdrachtgevers of andere zakenrelaties doet zich de kans voor waarop je iedereen van de sokken kunt blazen met een werkelijk briljant idee. Bereid het wel goed voor, haastige spoed kan het nét verpesten.

Persoonlijk: Er is veel meer mogelijk dan je denkt. De enige die jou op dit moment tegenhoudt ben jij zelf…

Leeuw

Liefde: Iemand toont duidelijk interesse in je en eigenlijk vind je het best nog wel spannend ook. Kijken mag, maar doe geen dingen waar je later spijt va krijgt. Wat gij niet wilt dat u geschiedt…

Financiën: Onverwachte rekeningen doen flink wat stof opwaaien. Daarbij vertoont je telefoon of computer dusdanige mankementen dat er echt iets aan gedaan moet worden. Helaas Leeuw, het is wat het is.

Werk: Geld verdienen met werk wat je leuk vindt. Het kan! Is dit nu nog niet het geval? Probeer dan het werk te visualiseren wat je graag betaald zou willen doen en durf zelf ook actie in die richting te ondernemen. De sterren staan gunstig, wie weet lukt het?

Persoonlijk: Het is goed om meer aandacht aan de natuur te besteden. Ga vaker naar buiten, eet zo clean mogelijk en drink zuiver water.

Maagd

Liefde: Onenigheid met je geliefde blijkt gebaseerd op een misverstand. Waarschijnlijk ben jij zelf degene die te impulsief handelt deze week. Het is beter om eerst te denken en dan pas te doen, Maagd.

Financiën: Juist wanneer je het niet verwacht krijg je een mooie aanbieding, weet je flink wat geld te besparen op een aankoop of krijg je een leuk bedrag op je rekening gestort. Hoe dan ook is er goed nieuws te verwachten!

Werk: Het is een goed moment om een flinke stap vooruit te zetten. Verstop je niet en cijfer jezelf al helemaal niet weg. De dingen die je hebt te zeggen mogen absoluut gehoord worden. Even diep ademhalen en gaan!

Persoonlijk: Je hebt meer behoefte aan gezelschap. Thuis, bij vrienden, op je werk. Wat let je? Laat anderen weten dat je hen waardeert en geniet van de gezelligheid.

Weegschaal

Liefde: Er vindt een belangrijke verandering plaats binnen de relatie. Toch hoeft dit niet per definitie iets vervelends te zijn. Het is heel goed mogelijk dat jullie een knoop doorhakken en op basis hiervan een gezamenlijke beslissing nemen.

Financiën: Het begint te kriebelen bij je, zodra je de kans krijgt zit jij in het vliegtuig of in de auto. Vakantie, heerlijk! Reizen kost sowieso geld maar je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Of niet natuurlijk.

Werk: Iemand maakt een vervelende opmerking die je finaal in het verkeerde keelgat schiet. Toch is het niet zo naar bedoeld als dat het op je overkwam. Zit het je toch erg dwars, vraag dan gerust om opheldering.

Persoonlijk: Laat je niet weerhouden door dingen die in het verleden verkeerd zijn gegaan of waardoor je bent teleurgesteld. Toen is toen, nu is nu.

Schorpioen

Liefde: Stop met het maken van je eigen scenario’s. In gedachten maak je de dingen soms veel ingewikkelder of erger dan ze daadwerkelijk zijn. Twijfel je over iets? Spreek dit dan rustig uit en vraag je lief gewoon naar het antwoord.

Financiën: Er zijn geen problemen te verwachten. Sterker nog, er is sprake van een lichte verbetering in je inkomsten. Niet noemenswaardig maar ook zeker niet vervelend.

Werk: Samenwerken gaat je goed af. Hoewel je een kritische blik hebt en het niet overal mee eens bent, lukt het je prima om op vriendelijke doch duidelijke wijze je mening te geven en met je collega’s te overleggen.

Persoonlijk: Spiritualiteit wordt belangrijker voor je. Het in balans brengen van lichaam en geest kan je veel voordeel opleveren. Waar voel jij je echt goed bij? En waarom doe je dit niet?

Boogschutter

Liefde: Jij en je geliefde zitten met het oog op bepaalde ideeën niet helemaal op één lijn. Waar jij iets graag op korte termijn wil, wil je partner liever nog even wachten of andersom. Het is nu vooral belangrijk om elkaar hierin te respecteren en niets te pushen.

Financiën: Eindelijk komt er weer wat meer beweging in vastgelopen zaken op financieel gebied. Na een periode van stilstand kun je je verheugen op nieuwe inkomsten of betalingen die je zelf nog te goed had.

Werk: Alles wat je nu begint heeft kans van slagen voor de langere termijn. Volg je intuïtie, doe wat goed voelt, heb geduld en laat het groeien. Er zal niet direct succes volgen maar na verloop van tijd zal blijken dat je het juiste hebt gedaan.

Persoonlijk: Blijf trouw aan je gevoel ook al zegt je ratio iets anders. Niet alles draait om feiten en een strakke planning.

Steenbok

Liefde: Je libido gaat van hoog naar laag en andersom. Je behoefte aan seks hangt nauw samen met je emoties en die fluctueren nogal deze week. Boosheid, jaloezie, onzekerheid, vreugde; een verwarrend weekje. Ook voor je lief die er geen touw aan vast kan knopen.

Financiën: Dit is een goed moment om in alle rust nieuwe mogelijkheden te onderzoeken op financieel gebied. Waar kun je extra geld mee verdienen, waarin zou je kunnen investeren, hoe kun je bepaalde lasten verlagen? Als je er niet naar kijkt zul je het zeker niet zien.

Werk: Een onverwachte opdracht of verrassende gebeurtenis eist al je tijd en aandacht op. Hierdoor blijven je gewone werkzaamheden even liggen. Geen probleem, juist door dit goed af te handelen speel je jezelf in de kijker.

Persoonlijk: Wees geduldig en laat je niet opjagen door anderen. Of door jezelf. Beter langzaam en goed dan snel en gebrekkig.

Waterman

Liefde: Hoewel jullie allebei toe zijn aan wat meer vrije tijd samen laat de agenda het niet toe. Zowel jouw eigen planning als die van je partner staat tot de nok toe vol met afspraken en andere verplichtingen. Kan er echt niets geschrapt of uitgesteld worden?

Financiën: Begin volgende week trekken je financiën weer aan, nog heel even geduld. Plan alvast wat betalingen in voor later zodat je deze in elk geval niet vergeet.

Werk: Tijd voor vernieuwing! Kom maar op met die briljante ideeën! Is het nog even rustig qua creativiteit? Misschien kun je je tijdens een vergadering of brainstormsessie laten inspireren door anderen. Met een open visie bladeren door een magazine helpt ook!

Persoonlijk: Je staat aan de vooravond van een heel nieuwe fase. Oude projecten op zakelijk of persoonlijk gebied kunnen nu op een goede manier worden afgerond. Tijd om op een ander, beter niveau verder te gaan!

Vissen

Liefde: Waar jij het fijn vindt dat je lief je grenzen respecteert, geldt dit natuurlijk ook voor je partner die graag ziet dat jij hetzelfde doet met die van hem of haar. Ook is dit een mooi moment om een bepaald hoofdstuk af te sluiten. Tijd voor een nieuw begin!

Financiën: Goed nieuws is onderweg. Mogelijk had je dit extraatje al verwacht maar verrassing: het is meer dan je had gehoopt!

Werk: Hoewel je graag alleen werkt is het nu verstandiger om wat hulp in te roepen of in elk geval hulp te accepteren wanneer iemand dit aanbiedt. Alleen ga je hard, maar samen kom je verder!

Persoonlijk: Je voelt je niet zo fit en hebt behoefte aan extra rust en ontspanning. Luister naar je lichaam en stuur onverwacht bezoek ook gerust weg als je dit even niet aankunt of er gewoon even geen zin in hebt.