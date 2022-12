Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Mensen dachten dat ik met één been in het graf stond’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

„Op de een of andere manier hebben mensen toch de behoefte aan ouderwets goochelen.” Ⓒ Feriet Tunc

Hans Kazàn (69) woont al heel lang met zijn vrouw Wendy (61) onder de Spaanse zon. We spraken met hen over zijn herstel, wat het geheim is van hun relatie (alweer 46 jaar samen!) én of er 5 december nog op hun deur wordt geklopt.