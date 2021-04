Met deze tips heb je een (mei)vakantie om nooit te vergeten!

1. Thuisspa

Van verzorgende gezichtsmaskers tot aan eucalyptusvoetenbadjes en lichaamsscrub: trek je badjas aan en verwen jezelf en je dochter, zoon, man of vriend(in). Een lekker handmasker is ook een aanrader in deze tijd. Reserveer de badkamer voor een paar uurtjes en kom helemaal tot rust!

2. Knutselmiddag

Laat je creativiteit de vrije loop en verzamel tijdschriften, gekleurd papier, scharen, lijm, glitter en al het andere knutselmateriaal wat je maar kan vinden! Kun je niet op een idee komen? Dan kun je lucky stars vouwen. Verzamel ze in een glazen potje en geef ze aan je dierbaren.

3. Fort bouwen

Neem een voorbeeld aan Nicolette van Dam en Bas Smit en trek alle dekens, kussens en paraplu’s uit de kast en bouw net als vanouds een fort! Wedden dat er allemaal herinneringen van vroeger komen bovendrijven? Misschien is het er wel zó knus dat je erin kunt blijven slapen...

4. Fotoshoot

Wat is een beter moment om foto’s van en met elkaar te maken dan nu? Veel vaker ga je het niet meemaken dat iedereen bijna permanent thuis is! Trek je mooiste outfit aan en zet die tandpastasmile maar op. Prachtige herinneringen voor later van deze bijzondere tijd. Tip: heb je geen statief? Gebruik dan de timer op je telefoon.

5. Speurtocht in huis

Hoe oud je ook bent: een speurtocht is altijd leuk! Zet er een uit voor je kroost of partner en geniet van het tafereel dat zich in huis afspeelt. Of ze nou op zoek moeten naar koekjes of een fles wijn… Een speurtocht is leuk voor jong en oud!

6. Verkleedfeest

Dit is hét perfecte moment om je kast uit te ruimen. Misschien vindt je dochter het leuk om je kleren te passen en wil jij je aussie weer eens aan. Grappig, handig én leuk! Wellicht ook een idee om dit te combineren met de fotoshoot.

7. Bakken

Cupcakes, muffins, worteltaarten, chocoladetaarten... Noem het maar op! Experimenteer er op los. En als je over hebt, kun je altijd wat gebakjes langsbrengen bij je buren! Sharing is caring, maar wel op anderhalve meter!

8. Schoonmaakwedstrijd

Doordat iedereen vaker thuis is, wordt het huis sneller vies. Daarom is het handig als iedereen meehelpt om het huis schoon te maken. Dat klinkt niet als een gezellige activiteit, maar dat kan het wel worden! Wie kan het snelst een raam lappen? Of wie gooit van de verste afstand de sokken in de wasmand? Bedenk wat spellen, vorm teams en regel een prijs. Het huis wordt mooi schoon en er is wat te doen. Zo vang je twee vliegen in één klap!

9. Karaoke

Maak van de salontafel een podium en steel de show met de karaokemiddag. Zing mee met Madonna, Jan Smit of Edsilia Rombley. Het wordt nog leuker als iedereen zich kleedt als de artiest!

10. Roadtrip

Toe aan een andere omgeving? Stap met z’n allen in de auto en rijd door Nederland heen. Er zijn verschillende gebieden die je kan ontdekken! Maak een tripje langs de Veluwe, de Zeeuwse kust of de Afsluitdijk. Op internet zijn genoeg routes te vinden waarmee je door heel Nederland reist.

11. Pyjamadag

Zorg ervoor dat alle boodschappen in huis zijn, want het is de bedoeling dat je heel de dag gaat rondlopen in pyjama! Leg matrassen en kussens in de woonkamer en houd een kussengevecht. Zet een film aan en kruip lekker tegen elkaar aan. Een dagje luieren is echt geen straf.

12. Maak je eigen memory

Memory is een spel dat iedereen kent. Maar hoe leuk is het als je zelf de kaarten maakt? Verzamel de leukste foto’s van je gezin of huisdier, print ze uit en lamineer ze. Dat kan heel gemakkelijk met insteekhoezen en een strijkbout. Niet alleen train je hiermee je geheugen, je hebt een unieke manier om de mooie momenten vast te leggen.

13. Schilder erop los

Door het vele thuiswerken komen de muren op je af. Misschien erger je je kapot aan de witte muur in de studeerkamer maar heb je geen energie om het te verven. Hang dan een mooi zelfgemaakt schilderij op! Koop een schildersdoek en verf erop los. Heb je geen inspiratie? Schilder dan iets na van de beroemde landschapsschilder Bob Ross. Met zijn video’s ‘The Joy Of Painting’ legt hij stap voor stap uit hoe je een meesterwerk maakt.

14. Je kinderen voor een dag de baas

Normaal zijn de ouders verantwoordelijk voor de activiteiten in huis, maar hoe zou het zijn als de rollen worden omgedraaid? Laat de kinderen voor een dag de baas in huis zijn. Wat willen zij doen? Wat voor eten zetten zij op tafel? Op deze manier kom je ook meer te weten over je kinderen.

15. Bucketlist

Stel aan het begin van de vakantie een bucketlist op. Op een bucketlist staan alle activiteiten die je wil doen. Probeer aan het einde van de vakantie zoveel mogelijk gedaan te hebben. Haal vooral inspiratie uit dit artikel, maar gebruik ook je eigen creativiteit!