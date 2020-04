Elissa is leerplichtambtenaar: Soms kunnen we kinderen niet vinden

Ⓒ Hollandse Hoogte

Elissa van Rooijen (25) werkt vier jaar als leerplichtambtenaar in de gemeente Zaanstad. Haar werk gaat er in deze coronatijd net even iets anders aan toe. Samen met een jeugdboa (een handhaver gericht op de jeugd, red.), gaat zij dagelijks de straat op om ’kwijtgeraakte’ kinderen op te sporen en spreekt zij kinderen aan die ’onder schooltijd’ op straat hangen.