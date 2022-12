Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Matched by Mom-Thea (58): ’Stiekem hoop ik dat Petra deze kerst bij ons aan tafel zit’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

„Lorenzo was meteen helemaal vol van Petra, daardoor ging mijn hartje ook voor haar kloppen.” Ⓒ Feriet Tunc

Ze hielden ons massaal aan de buis gekluisterd met de reality-programma’s waarin ze te zien waren. Simone, Thea, Maris en Sanne blikken in een interviewreeks in VROUW-magazine met gemengde gevoelens terug op hun liefdesavonturen, waar heel Nederland over sprak. Zo deed Thea Rauwerda (58) met haar zoon Lorenzo (23) mee aan Matched by Mom, waarin ze een vriendin voor hem zocht. Thea werkt als verkoper en heeft nog een tweede zoon, Ricardo (33).