Daghoroscoop 28 oktober

VANDAAG JARIG

Uw interesses zullen komend jaar vooral gericht zijn op communicatie, religie, filosofie en buitenlandse reizen. U zult vooral begin 2020 goed in uw vel zitten, maar tussen 23/3 en 1/7 kan er sprake zijn van stress. Vanaf eind juni tot half december moet u uw gezondheid prioriteit geven.

RAM

Stort u al vroeg op uw belangrijkste zaken, aangezien u later met vertraging en complicaties te maken kunt krijgen. Verlies van concentratie kan voor ongelukjes zorgen. Een flinke wandeling zal u helpen de focus te hervinden.

STIER

Werken zal bevrediging geven zolang u zich aan vertrouwde schema’s houdt. Breng de verbeteringen aan waarover u al hebt nagedacht. Geen goed moment om terughoudend te zijn. U zult beloond worden voor uw inventiviteit.

TWEELINGEN

Als u vanuit huis werkt zult u een gunstige trend ervaren. Blijf gefocust, ook als de uren vorderen, maar laat u niet met teveel taken tegelijk opzadelen, want dat leidt tot verwarring. U kunt ontdekken hoe u uw huis kunt opleuken.

KREEFT

Het heftige verlangen om veranderingen door te voeren kan u te agressief maken. Luister naar uw intuïtie als u met anderen te maken hebt om misverstanden te voorkomen. Accepteer een invitatie om met een collega te lunchen.

LEEUW

Als u een bod krijgt voor goederen of diensten die u koopt of verkoopt zorg er dan voor dat alles op schrift staat zodat u iets achter de hand hebt als dat nodig is. Hoewel u in een kooplustige bui kunt zijn moet u grote aankopen vermijden.

MAAGD

U zult in staat zijn door te zetten en te krijgen waar u op uit bent. Als u echter probeert anderen te slim af te zijn zullen zij negatief reageren en mogelijk proberen hetgeen u gedaan hebt ongedaan te maken. Tracht die ellende te voorkomen.

WEEGSCHAAL

Verlaat uw veilige omgeving als u momenteel te maken hebt met een innerlijk conflict. Neem afstand van het verleden en treed de toekomst zelfverzekerd en vol vertrouwen tegemoet. Luister naar uw scherpe intuïtie en uw gevoelens.

SCHORPIOEN

Goede relaties kunnen uw plannen en ideeën steunen. Iemand in wie u vertrouwen hebt kan aangeven mee te willen doen met een zakelijk project. Doe uw huiswerk en consulteer eventueel een ter zake kundige.

BOOGSCHUTTER

Waar het een zakelijke kwestie of uw carrière betreft moet u geen risico’s nemen. Gedraag u bescheiden om uw goede naam onder collega’s en leidinggevers te behouden. U wint de wedstrijd met weloverwogen handelen.

STEENBOK

Nieuwe ervaringen en gezichten zullen heel wat stof geven om over na te denken. Er kan een reeks projecten op de tekentafel komen en het is nuttig al uw ideeën te noteren. Misschien moet u een liefhebberij even terzijde schuiven.

WATERMAN

Neem geen risico met gezamenlijk bezit; geld verliezen is waarschijnlijker dan het verdienen. Het lijkt een onvoorspelbare dag te worden, dus pas u aan en wees bereid om plannen bij te stellen. Herwaardeer uw budget.

VISSEN

Ruim het oude op teneinde plaats te maken voor het nieuwe als ingesleten gewoonten en patronen niet meer lijken te werken. Vervang zaken waarvoor u geen belangstelling meer hebt. Laat u niet betrekken bij een intrige.

