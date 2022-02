Astrid (32) heeft ADHD: ’Ik vind het huishouden verschrikkelijk’

ADHD

„Ik ben jong gediagnosticeerd met ADHD. Ik was zeven jaar, maar veel vrouwen krijgen pas een diagnose als ze al lang volwassen zijn, ook nu nog. Van mijn ouders hoorde ik dat ik als kind niet gelukkig was. Mijn zelfbeeld was laag en ik was niet te remmen. Daarnaast was ik erg dromerig.

Mijn symptomen uiten zich wisselend. Ik vind het altijd heel lastig om op tijd te komen en raak snel overprikkeld. Tegelijkertijd heb ik veel ambities, waardoor ik op het ene moment veel oppak, maar het moment daarna vermoeider ben dan ooit, althans, dat denk ik dan.

Werk

Ik heb twee banen. Ik ben docent en onderwijsontwikkelaar voor verpleegkundige vervolgopleidingen aan de Erasmus MC Academie. Dat doe ik 24 uur per week. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf als ervaringsdeskundige en coach voor vrouwen met ADHD, waar ik vaak twaalf tot zestien uur per week mee bezig ben. Ik help vrouwen om hun eigen gouden formule te vinden om te leven in een wereld die niet voor hen is gemaakt. Ik deel veel tips en verhalen op mijn instagrampagina ’vrouwenadhd.’

Ik merk dat we graag in een keurslijf willen passen, maar dat werkt niet altijd voor ADHD’ers. Daarom moedig ik ze aan te stoppen met leven als iemand die geen ADHD heeft. Je kunt in plaats daarvan je ADHD benutten en erop vertrouwen. Je moet doen wat voor joú werkt.

Rekening

Ik ben al vijftien jaar samen met Thijs. Hij is werkplaatschef bij een internationaal transportbedrijf. Dat doet hij 40 uur per week. We brengen samen het geld binnen en verdienen ongeveer evenveel. Ik ben dus niet afhankelijk van hem: als het nodig zou zijn, zou ik het alleen redden. Ik vind dat een prettig idee.

We hebben een gezamenlijke rekening. Daarop maken we elke maand een vast bedrag over en de rest zetten we op een spaarrekening. Dit werkt voor ons het beste, want uiteindelijk moet je toch alles betalen en dan maakt het niet zo uit van welke rekening het komt. Bovendien kun je op deze manier makkelijk overzicht houden.

Schoonmaakster

Ik vind het huishouden echt verschrikkelijk. Ik kan er de motivatie en concentratie niet voor opbrengen omdat het totaal mijn interesse niet heeft, waardoor ik er uren langer over doe. Dat is wel vaker zo bij mensen met ADHD: als je iets niet interessant vindt, lukt het niet om dat te doen. Ik heb alles wel op een rij, maar krijg het niet uitgevoerd. We hebben daarom gekozen voor huishoudelijke hulp. Dat scheelt enorm.

Wij zitten er financieel niet zo royaal bij dat het voor de hand liggend is om wekelijks een schoonmaakster te laten komen. Maar het kost ons anders te veel tijd, denkruimte en ergernis. Om het te compenseren bestellen we bijna nooit afhaal en gaan we zelden uit eten. Dat geld gebruiken we bewust voor de schoonmaker, want we zitten liever tevreden in een schoon huis dan in een restaurant met allerlei irritaties.

Verdeling

Op een gewone dag staat Thijs eerst op om voor de kinderen boterhammen te smeren. Ik zoek ondertussen de kleding voor ze bij elkaar en kleed de meiden aan als ze hebben gegeten. Daarna breng ik ze naar school. Soms moet ik vroeg de deur uit: dan doet Thijs alles in de ochtend.

Degene die van ons als eerst thuis is, begint meestal met koken. De ander haalt de kinderen van de opvang. Thijs zorgt ’s avonds dat de tweeling naar bed gaat en ik doe hetzelfde bij de oudste. Met geluk hebben we dan vanaf acht uur tijd om zelf dingen te doen, zoals opruimen, sporten of de was. Als er geklust moet worden, probeer ik de vervelende klussen aan Thijs te geven. Dan ben ik ineens niet zo geëmancipeerd meer, haha.

De taakverdeling en de uitvoering tussen ons is gelijk, maar het denkwerk komt op mij terecht. Soms ben ik daardoor al uitgeblust voordat ik een taak moet uitvoeren. Ik denk dat hoe we het doen, het best haalbare is wat we kunnen bedenken op dit moment. We werken beiden veel, maar hechten tegelijkertijd waarde aan tijd doorbrengen met ons gezin. Als één van ons even geen energie heeft om dingen te doen, pakt de ander het op. Het belangrijkste in de verdeling vind ik dat je elkaar gelijkwaardig behandelt.”

