Daghoroscoop 31 maart - Ga op tijd slapen, Waterman!

VANDAAG JARIG

Je kunt dit jaar veel opsteken over financiën, door ervaring, experimenteren en vergissingen. Eigenlijk is dat de beste leerschool. Zoek je toekomst in de online wereld, de wetenschap, technologie en innovatie, daar zijn goede banen te vinden. Intuïtief zul je weten wat voor jou de beste richting is.

RAM

Onderhoud de relatie met kinderen en buren. Een charmante houding en vriendelijke woorden kunnen je uit elke moeilijkheid helpen met naasten of buurtbewoners. Een goed moment om een nieuwe auto, computer, of gsm te kopen.

STIER

De kosmos belooft weldaad en financieel gewin. Verdiep je eerst even in je schulden voor je het geld ruimschoots over de balk gooit. Leen niet meer dan je kunt terugbetalen. Controleer bankafschriften en een eventuele belastingachterstand.

TWEELINGEN

Je kunt in een lastige situatie terechtkomen, maar door goed te communiceren zal je je eruit weten te redden. Werkt de ene benadering niet, probeer dan een andere. Luister goed naar hetgeen anderen te berde brengen.

KREEFT

Een prima dag om met een grote schoonmaak te beginnen. Doe weg wat je het afgelopen jaar niet hebt gebruikt of gedragen en begin een nieuw dieet zodat ook het lijf een nieuwe start krijgt. Zorg voor de nodige vaccinaties tegen virussen.

LEEUW

Wees extra voorzichtig als je gaat trainen of een sport beoefenen; je loopt enig risico op een blessure. Trek vandaag tijd uit voor een ander soort ontspanning en laat dat wat kosten. Van alleen maar werken word je niet gelukkig.

MAAGD

Probeer op een subtiele manier overtuigend te zijn. Om je doel te bereiken is de juiste benadering essentieel. Kies je de verkeerde dan zal je op weerstand stuiten en kun je ruzie veroorzaken. Kies, zoals een golfer de juiste club …

WEEGSCHAAL

Een vervelend type kan je ergernis opwekken, maar denk na over de gevolgen als je zegt wat je denkt. Sta er ook bij stil dat je mening over diegene kan veranderen en dat je hem of haar in de toekomst misschien nodig hebt.

SCHORPIOEN

Praat er liever over dan te klagen als je je zorgen maakt over het uitgavenpatroon van je partner. Een bepaalde hobby kan een zakelijk voordeel opleveren. Je kunt met één pennenstreek een eind maken aan financiële problemen.

BOOGSCHUTTER

Treed vandaag de wereld vol vertrouwen tegemoet; je kunt elke uitdaging aan. Reken op de hulp van een partner of van familie. Misschien moet je iemand die je graag mag op zijn nummer zetten, maar doe het wel respectvol.

STEENBOK

Houd rekening met de nodige activiteit, waardoor je vooral in de ochtenduren achterop kunt raken. Romantiek zal liefdevol zijn, maar met een ernstige ondertoon. Doe het diplomatiek als je iemand de wet moet voorschrijven.

WATERMAN

Behoefte aan veiligheid en stabiliteit zal bepalend zijn voor hetgeen je vandaag gaat ondernemen. Een probleem kan extra tijd vergen, maar zal je geen overdreven zorgen baren. Laat de computer onaangeroerd en ga op tijd slapen.

VISSEN

Zakelijke beslommeringen kunnen een aanzienlijk deel van je tijd opslokken. Neem de leiding en sta klaar om in de schijnwerpers te treden. Je kunt voordeel halen uit een interessante uitdaging of er komt meer geld vrij voor een project.

