Dít wist je nog niet over lesbiennes

„Sommige homoseksuele mensen vinden het vervelend om deze vraag te krijgen, maar wij proberen er met humor mee om te gaan. Dus gaan we het gesprek aan, want tegenwoordig zijn – als je doorvraagt – ook bij hetero stellen de rollen niet meer per definitie traditioneel verdeeld. Het is echt niet altijd de man die het vuilnis buiten zet of de vrouw die het eten kookt.

Bij ons is dus niemand ’het mannetje’, ook al zie ik er qua uiterlijk vrouwelijker uit dan mijn vriendin. We hebben dus ook geen traditionele rolverdeling. We koken om beurten of samen en poetsen ook allebei. Zij is wel handiger dan ik met klussen, maar daar laat ik me niet door weerhouden om mee te doen. Fysiek is ze ook wat sterker. Maar verder doen we de meeste dingen gewoon samen.

Hoe hebben jullie seks?

Nog zo’n veel gestelde vraag, vooral op plekken waar alcohol geschonken wordt. Echter, deze beantwoorden we niet, want het is ten eerste een onbeschofte vraag en ten tweede: daar heeft niemand iets mee te maken.

’Mis je dan nooit een man?’ Nee. We missen nooit een man. We zijn niet voor niets lesbisch. Dat we lesbisch zijn maakt ons overigens geen mannenhaters: onze beste vrienden en familieleden zijn mannen. En ja, daar houden we heel veel van, op een platonische manier.

Wist je het niet altijd al?

Mijn vriendin kwam zowat lesbisch uit de wieg; ik kwam er pas heel laat, op mijn 36e, achter. Iedereen heeft zijn eigen proces. Niet iedere homo of lesbienne zegt als eerste woordje ’regenboog!’. Wel was er altijd een gevoel van anders zijn.

Men vraagt zich gelijk ook maar vaak af of, als je op stoere vrouwen valt, je dan niet gewoon toch op mannen valt. Ehm, nee. Natuurlijk niet. Een stoer uitziende vrouw is nog steeds een vrouw. En zo anders is het nou ook weer niet om met een vrouw samen te wonen, behalve dat je van hetzelfde geslacht bent en elkaar dus soms wel wat gemakkelijker begrijpt.

Wel moet je stevig in je schoenen staan als koppel van hetzelfde geslacht. Mensen begrijpen vaak niet wat je bent, kijken je raar of zelfs boos na als je hand in hand over straat loopt, of als je voor de ander iets gaat regelen.

Organisaties denken bij ’mijn partner’ vaak aan een man, totdat ik zeg dat ze een vrouw is. Maar gelukkig krijgen we ook hele mooie, open minded en lieve reacties en hebben onze families aan beide kanten ons warm verwelkomd. Dat kan niet iedereen zeggen, helaas.”

