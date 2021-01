Daghoroscoop 18 januari

VANDAAG JARIG

Je bent dit jaar energiek genoeg om te bereiken wat je wil en hebt daarvoor genoeg financiële middelen. Nog deze maand bereik je de financiële piek van dit jaar en je verdienvermogen is dan ook groot. Je bent in staat elke hobbel te nemen en voorspoed zal je deel zijn.

RAM

Beproef je geluk; koop dat lot of grijp die kans van één op een miljoen, in weerwil van alles kan het geluk je dit keer toelachen. De beste dingen gebeuren soms zonder waarschuwing vooraf. Wees alert voor berichten uit de kosmos.

STIER

Op het sociale vlak lijkt er sprake van goed nieuws. Je zal veel vriendelijkheid ondervinden en gulheid van degenen die om je geven. Contacten en netwerken zijn een rijke bron van kansen om financiële vooruitgang te boeken.

TWEELINGEN

De sterren leggen extra nadruk op zaken als gezondheid, gezin, financiën en studie. In je relatie of loopbaan krijg je te maken met verwarring. Er kunnen zich te veel kansen tegelijk voordoen en slechts één zal de juiste voor je zijn.

KREEFT

Deze dag kan het begin zijn van een bijzonder jaar, vooral waar het studie en netwerken betreft. Een wereldreis behoort tot de mogelijkheden. Via buitenlandse contacten lacht het geluk je toe. Word een expert door je kennis te vergroten.

LEEUW

Dankzij de goedgeefsheid van anderen kun je in de prijzen vallen. Het is op dit moment in je leven een zegen dat je mensen kent met wie je je verbonden voelt. Je kunt veel opsteken door te luisteren naar de ervaringen van anderen.

MAAGD

Vanuit astrologisch oogpunt is dit een bijzondere dag. Er kan je allerlei goeds te wachten staan. Er zijn reële kansen voor zakelijke ondernemingen. Je kunt nu de welvaart creëren waarvan je op lange termijn zult profiteren.

WEEGSCHAAL

Je artistieke instelling krijgt een flinke boost, al kan een kunstzinnig project al je schaarse vrije tijd gaan opeisen. Neem een nieuwe collega onder je hoede en maak hem/haar tot medestander en vriend(in).

SCHORPIOEN

Er is plezier en geluk voor je weggelegd als je nog in oktober geboren bent. Je zal blij zijn te leven, want alles wat met ontspanning en plezier te maken heeft, ligt op je te wachten. Je vruchtbaarheid neemt toe, dus let op.

BOOGSCHUTTER

’Liefdadigheid begint thuis’ is een uitspraak die vandaag van toepassing is. Via familie kun je financieel succes, geluk en een aantal andere zegeningen binnenhalen. Woon je in de buurt van water, zoek dan daar je rust.

STEENBOK

Breid de komende maanden je netwerk uit, leer een andere taal of maak een korte trip. Er zal meer geld naar je toekomen en er kan sprake zijn van onverwachts geluk. Het zal lastig zijn je te verzetten tegen de verleiding geld uit te geven.

WATERMAN

Tot 1 februari kun je rekenen op vooruitgang in velerlei opzichten. Je creativiteit neemt toe en je status beweegt zich in een opgaande lijn. Je kunt in de schijnwerpers terechtkomen, bewonderd en gecomplimenteerd worden.

VISSEN

De nieuwe werkweek begint groots. Velen van jullie beleven vanochtend een unieke gebeurtenis. Liefde krijgt een bijzondere glans en je enthousiasme en optimisme zullen een hoofdrol spelen. Probeer echter niet het onmogelijke te doen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!