Daghoroscoop 20 mei - Rust komend weekend uit, Kreeft!

VANDAAG JARIG

In de liefde is voorzichtigheid geboden, maar daar heb jij geen moeite mee. Je bent in dat opzicht conservatief en je zal je niet snel laten meeslepen in een wilde affaire. Ben je nog vrijgezel dan zal je niet om afspraken verlegen zitten, maar of je daar iets aan zal hebben, blijft de vraag.

RAM

Onhandige mensen kunnen dwaze dingen doen en het kan veel moeite kosten die weer recht te zetten. Laat het je humeur niet bederven. Zorg dat je een goede indruk maakt op degenen die over je toekomst beslissen.

STIER

Een moeizame relatie is erbij gebaat als geschillen grondig worden uitgepraat. Verzet je niet tegen een wijziging van plannen die je toch niet kunt voorkomen. Maak er een gevarieerde dag van met gezellige sociale contacten.

TWEELINGEN

Je hebt het in eigen hand hoe ver je het brengt op de maatschappelijke ladder. De fantastische kansen die je in de schoot worden geworpen moet je echter wel zien en grijpen. Een gunstige dag voor zakelijke transacties.

KREEFT

Als je de wind uit de zeilen is genomen door een teleurstellende reactie, kun je een doelstelling laten schieten, maar verstandig is dat niet. Ruziën met een koppige opponent brengt je geen stap verder. Rust komend weekend uit.

LEEUW

Door zelfvertrouwen uit te stralen zullen schuchtere en avontuurlijke bondgenoten zich achter je scharen. Besef dat je verantwoordelijk bent voor hetgeen er om je heen gebeurt. Wees dankbaar voor de vriendschap die geboden wordt.

MAAGD

Een wispelturige geliefde kan een onplezierig spelletje met je gevoelens spelen. Blijf op je hoede en laat je niet om de tuin leiden. Wees echter niet te ontspannen. Tijdens een reis kun je een nieuwe vriendschap sluiten.

WEEGSCHAAL

Gun jezelf meer kansen. Door je verder te ontwikkelen verbetert je imago en kun je meer gaan verdienen. Streef naar flexibiliteit. Een kind kan een bron van vreugde zijn. Geef je geliefde genoeg ruimte om zich te profileren.

SCHORPIOEN

De komende weken hebben een gunstig effect op je carrière en zaken. Je komt in contact met mensen die veel voor je kunnen doen. Van een nieuwe liefdesrelatie (misschien met je werkgever) kun je leren hoe je vooruit komt.

BOOGSCHUTTER

Liefde, creatieve bezigheden en ontwikkelingen elders kunnen voor opwinding zorgen. Voorkom dat je de goodwill verliest die je nodig hebt om je doel te bereiken. Een andere leefstijl kan je gelukkiger maken.

STEENBOK

Een nieuwe vriend(in) blijkt beter bestand tegen een noodsituatie dan een vroeger makkertje. Houd negatievelingen en mensen die alleen maar kritiek hebben op afstand. Een ontluikende romance kan je hoopvol stemmen.

WATERMAN

Je kunt direct of indirect in contact komen met beroemde of rijke mensen. Houd je aan een belofte, anders loopt je leiderschap gevaar. Familie kan een zegen, maar ook lastig zijn. Liefde kan door bergen en dalen gaan maar houdt stand.

VISSEN

Door naar een andere omgeving te verhuizen kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan. Bel een makelaar. Probeer in evenwicht te blijven, ook al doen zich verwarrende of frustrerende situaties voor.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!