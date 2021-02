Daghoroscoop 20 februari - wees nederig als je intimiteit nastreeft, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Plezier is een sterke therapie in geval van malaise; laat geen dag voorbij gaan zonder te hebben gelachen. Een leuke film, een oude sketch van Toon Hermans zal daarbij zeker helpen. Ga een avond video’s kijken als je chagrijnig bent, daar schiet je meer mee op dan met en bezoek aan de dokter.

ZONDAG JARIG

Je gezondheid zal dit jaar goed zijn, al kunnen er natuurlijk altijd momenten zijn dat je energie te wensen over laat. Dat is niets om je ongerust over te maken, dat is simpelweg de invloed der planeten en die zal steeds van korte duur zijn en zeker geen trend voor dit hele jaar.

RAM

Een geschikt weekend om te bellen met neven, nichten of andere familieleden die je een tijd niet hebt gezien. Moet je werken, dan zul je je baas en collega’s met de nodige voorzichtigheid moeten benaderen. Chagrijn kan overheersen.

STIER

Wees liever dankbaar voor alles wat je hebt dan te klagen over hetgeen je niet hebt. Je zult dan gelukkiger zijn en ook nog makkelijker verwerven wat je nastreeft. Vermijd in gezelschap gevoelige onderwerpen als politiek en religie.

TWEELINGEN

Er kan sprake zijn van komende gebeurtenissen. Die kunnen familie betreffen maar ook vrienden en het blijft de vraag of ze kunnen doorgaan. Je goedhartigheid kan je opbreken als je je huis aanbiedt als plaats van samenkomst.

KREEFT

Trek je terug op een gerieflijk plekje en laat je niet meer zien als je toe bent aan rust. Een goed moment voor een openhartig gesprek met je dierbaarste. Bouw geen overdreven ego op, wees nederig als je intimiteit nastreeft.

LEEUW

Bedenk dat genoegens niet per definitie kostbaar hoeven te zijn. Je budget raakt uitgeput als je wilt genieten van het beste en mooiste wat voor geld te koop is. Anderen voor je laten betalen vind je niet prettig, dus laat het niet zo ver komen.

MAAGD

Maak er een interessant en profitabel weekend van als je moet werken. Je beschikt over genoeg charme om goede zaken te doen en klanten te overtuigen. Het zal weinig moeite kosten om de kassa te laten rinkelen.

WEEGSCHAAL

Contacten met buitenlanders of reizigers kunnen in je voordeel uitpakken. Het kan om zoiets simpels gaan als het verbreden van je inzicht, maar ook om zoiets belangrijks als het stimuleren van je carrière.

SCHORPIOEN

Ruzie kan emotionele pijn veroorzaken, maar ook tot meer zelfkennis en begrip leiden. Vergeet en vergeef en zwelg niet in zelfmedelijden. Een uitgelezen moment om met een of andere vechtsport te beginnen.

BOOGSCHUTTER

Verdiep je vóór je dure inkopen gaat doen in andere uitgaven zoals je hypotheek, belastingen, rekeningen en gezondheidszorg. Overtuig je ervan dat je partner op dezelfde financiële golflengte zit als jij.

STEENBOK

Sta klaar om in actie te komen als er belangrijke taken verricht moeten worden. Iemand die je na staat kan humeurig of gevoeliger zijn dan anders. Oefen geduld en trek je niet elke uitspraak persoonlijk aan.

WATERMAN

Zorg dat je geconcentreerd bent als je belangrijk werk moet doen, zodat je niet onder de maat presteert. Mensen helpen die hulp nodig hebben is mooi, maar het is ook van belang je grenzen aan te geven.

VISSEN

Onenigheid binnen het gezin kan dit weekend snel de kop opsteken, zeker als je het gevoel hebt dat iemand je te slim af wil zijn. Blijf kalm en plaats zaken in het juiste perspectief. Maak een lange wandeling als het weer dat toelaat.

