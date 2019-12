Daghoroscoop 19 december

VANDAAG JARIG

U kunt zich komend jaar af en toe ouder voelen dan u bent; minder bruisend, en dat kan anderen verwarren. Besef dat u ongevoelig kunt overkomen, onbenaderbaar zelfs en dat bent u niet. Zelf kunt u daar veel aan doen; trek een vrolijk gezicht, straal warmte uit, dan krijgt u die ook terug.

RAM

De kosmos kan voor problemen zorgen en sommige kunnen door uzelf zijn gecreëerd. Houd rekening met andermans gevoelens. Stort u nergens in zonder u op de hoogte te stellen van de opvattingen van alle belanghebbenden.

STIER

Zaken die nog even afgehandeld moeten worden kunnen meer tijd kosten dan verwacht. Een zakelijke bijeenkomst kan zich tot de lunch en zelfs tot laat in de middag voortslepen. Haal diep adem als uw geduld opraakt maar blijf betrokken.

TWEELINGEN

Vandaag kan de kosmos weinig behulpzaam zijn. Zeggen wat u denkt zal u geen voordeel bezorgen. Besluiten nemen, zeker als het om grote aankopen gaat, zal moeilijk zijn. Wacht tot de uitverkoop als een begeerd item nu te duur is.

KREEFT

Het kan de indruk wekken dat u vaak bezig bent de mening van anderen te bestrijden. Dat is een manier om de baas te spelen. Bekijk zaken wat filosofischer, dan houdt u meer mensen te vriend. Blijf uzelf en uw ideeën wel trouw.

LEEUW

Geniet van wat u doet en doe het in stijl. U bent nu gemotiveerd om anderen tot daden aan te zetten. U kunt veel voor elkaar krijgen en een begin maken met ingrijpende veranderingen nu uw zelfvertrouwen op een hoogtepunt staat.

MAAGD

Zorg ervoor dat u op het werk niet opvalt en voorkom zo kritiek die u niet verdient. Een collega zal u steunen wanneer u dat het minst verwacht en dat zal uw vertrouwen in mensen herstellen. U wordt rijkelijk beloond als u anderen helpt.

WEEGSCHAAL

Voor het eind van het jaar kan een geliefd doel worden bereikt. U bevindt zich in een positieve geestestoestand waardoor dit een mooi moment is om met vrienden af te spreken die u gedurende het jaar te zelden ziet.

SCHORPIOEN

U krijgt met veranderingen te maken. Leg u erbij neer aangezien zij u zullen helpen huiselijke en professionele aanpassingen door te voeren die gunstig zijn voor uw toekomst. Een ouder kan voor een omwenteling zorgen.

BOOGSCHUTTER

Passie voor politiek kan u ertoe brengen uw mening in het openbaar te verkondigen. Wees niet bang; velen hadden met angst te maken voor zij in het openbaar verschenen. Het zal u prima afgaan, al kunt u te maken krijgen met oponthoud.

STEENBOK

Nieuwe ideeën en emoties kunnen uw plannen beïnvloeden. Op het laatste moment kunnen problemen ontstaan over reisplannen. Familie kan u in de steek laten of van mening veranderen als het om kerstafspraken gaat.

WATERMAN

Houd rekening met problemen op deze lange en hectische dag. De kosmos dringt er op aan dat u anderen moeilijke besluiten laat nemen. Delegeer meer en laat initiatieven aan anderen over als u leidinggever bent of ondernemer.

VISSEN

U kunt aan verleidingen worden blootgesteld waarbij u elke voorzichtigheid overboord gooit. Alleen datgene doen wat u bevalt zal een negatieve weerslag krijgen. Ruzie kan een potentieel gezellige avond bederven.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.