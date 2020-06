Daghoroscoop 17 juni

VANDAAG JARIG

Uw loopbaan en activiteiten buitenshuis zullen het hele jaar domineren, maar ook emotionele situaties en gebeurtenissen kunnen veel aandacht vragen. De kunst zal zijn om die verschillende sectoren van het leven op elkaar af te stemmen en dat zal met name in de herfst niet makkelijk zijn.

RAM

Het zal een uitdaging zijn om andere mensen zo ver te krijgen dat zij achter u staan. Houd rekening met misverstanden bij zakelijke interacties. Naarmate u meer tracht anderen te overtuigen zullen zij geneigd zijn u tegen te werken.

STIER

Er vallen koopjes te halen door advertenties te bestuderen of veilingen te bezoeken, maar vergeet niet dat een koopje pas een koopje is als u het echt nodig hebt, niet omdat het goedkoop is. Uw wens uw eigen ding te doen neemt toe.

TWEELINGEN

Uw daden kunnen makkelijk verkeerd begrepen worden door iemand op wie u gesteld bent. Een gedachteloze impuls kan juist die persoon van u vervreemden op wie u indruk wilt maken. Kijk goed uit bij alles wat u doet.

KREEFT

U bevindt zich op de top van uw cyclus; maak er gebruik van door u onafhankelijk op te stellen. Laat u niet door anderen vertellen wat u moet doen. Zoek gezelschap, doe nieuwe ervaringen op. Geef onomwonden uw mening.

LEEUW

Trek er op uit als u zin hebt in ontspanning. Geniet van elke uiting van spontaniteit of humor die deze dag kleurt. Stuur jongeren niet het bos in als zij om onmiddellijke aandacht vragen, want daar krijgt u later spijt van.

MAAGD

Probeer alles in het juiste perspectief te zien. Zaken kunnen met kwesties te maken krijgen die verwarrend zijn en het zal moeite kosten chocola te maken van de motieven van andere mensen. Besef dat u zelf ook onduidelijk kunt zijn.

WEEGSCHAAL

Houd rekening met obstakels. Hulpmiddelen die het doel hebben uw werk te vergemakkelijken kunnen zoek raken of defect. Als het functioneren van apparaten vitaal is, moeten deze meer dan eens gecontroleerd worden.

SCHORPIOEN

Stel u onafhankelijk en vindingrijk op. Trek er op uit, ontmoet nieuwe mensen of ga iets doen wat u niet eerder hebt gedaan. Er kan sprake zijn van een meningsverschil, maar dat zal niet ernstig genoeg zijn om uw dag te vergallen.

BOOGSCHUTTER

Het axioma dat u niets voor niets krijgt geldt vandaag. Verwacht niet dat een goede fee uw zaken zal regelen. U inspannen en extra volharden in wat niet makkelijk is levert het beste resultaat. Verzet u tegen verleidingen.

STEENBOK

U kunt u meer dan ooit verliezen in een denkbeeldige wereld ter compensatie van de situatie waarin u zich bevindt. Besef dat sommige problemen door uzelf zijn gecreëerd. Een plan slaagt alleen als u zich ervoor inspant.

WATERMAN

Emoties kunnen u verwarren waardoor het nemen van een rationeel besluit en verstandige actie lastig wordt. Vrienden kunnen zich ongebruikelijk gedragen of de indruk wekken afstandelijk te zijn en u te ontwijken.

VISSEN

Deze dag kan confronterend zijn maar ook rustgevend. Er kan zich een kans voordoen in uw carrière als uw leven op orde is en u succes uitstraalt. Wees extra zuinig als uw banksaldo in een weinig rooskleurige positie verkeert.