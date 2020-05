Het rookvrij-maken van schoolpleinen hoeft geen maanden te duren

Handhaving

Volgens Blokhuis beginnen er dagelijks 75 jongeren onder de 18 jaar met roken en steken veel jongeren hun eerste sigaret aan op het schoolplein. Zij hebben een grote kans verslaafd te raken. De onderwijsinstellingen zijn straks zelf verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod. Wordt een leerling, student of misschien zelfs wel een docent betrapt met een sigaret, dan kan de school een boete van 4500 euro krijgen.

Op 1 augustus moeten de scholen rookvrij zijn en dat moet ook worden aangegeven met bordjes. Maar nu de coronacrisis zoveel impact op het onderwijs heeft, hebben veel scholen niet genoeg tijd om zich op de rookvrije pleinen voor te bereiden, zegt Blokhuis. Daarom zal de handhaving – met de boetes – pas op 1 januari volgend jaar beginnen.

Wat vind jij?

Wat vind jij ervan dat alle onderwijsinstellingen rookvrij worden en dat ook 18-plussers, zoals studenten en docenten, strafbaar zijn als ze roken op het schoolplein? Vind je 4500 euro boete een goede straf? En hebben scholen inderdaad nu meer tijd nodig om zich voor te bereiden of is het best mogelijk om nog voor 1 augustus deze maatregelen in te voeren? Praat met ons mee op Facebook!