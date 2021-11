VROUW Glossy bestaat 10 jaar: wat deed jij 10 jaar geleden?

Glossy coördinator Sabine Leenhouts

„Ik schreef toen ook nog voor andere titels. Verder was ik vooral moeder van een 9- en een 12-jarige. Die zijn inmiddels zo goed als het huis uit.”

Merk coördinator Daniëlle Versluis

„Toen ontdekte ik grijze haar nr 1. Nu mogen er drie nullen achter.”

Eindredacteur Marijke Lemmers

„Ik kwam in vaste dienst. Zo tof dat ik als 50-plusser nog werd aangenomen.”

Online coördinator Mariëlle Vermeer

„Ik oefende me suf op de uitspraak van iyi akşamlar, goede avond in het Turks. Ik ging in Istanbul studeren.”

Online eindredacteur Merike Woning

„Als entertainmentverslaggever tikte ik mijn vingers blauw bij Metro. Ik hopte van de ene rode loper naar de andere.”

Journalist Marjolein Hurkmans

„Tien jaar geleden had ik nog een overvolle asbak in de auto. Inmiddels rook ik niet meer en kan ik me niet voorstellen dat ik jaren in zo’n stinkende bak heb rondgereden.”

Online redacteur Anouk de Groot

„Ik verdiende mijn geld met oppassen en maakte me vooral druk om de puisten op m’n voorhoofd. Ik was 14!”

Vormgever Marion Lansman

„Toen was ik bij de lancering van de Glossy met Isa Hoes: mooi feest en ijzig koud.”

Modejournalist Kim Querfurth

„Zelfde soort baan, maar dan bij AvantGarde. Mijn leven staat nog steeds in het teken van mode.”

Art director (adj.) Marian Konings

„Ik werkte nog als zelfstandig vormgever en liep dag en nacht op behoorlijk hoge hakken, een kunst die ik door de lockdown verleerd ben.”

Journalist Mariëlle Wisse

„Ik zat in het eerste jaar van mijn studie journalistiek en volgens de docenten was de baankans minimaal. Maar kijk eens waar ik nu ben!”

Art director Jolien Strookappe

„Toen was ik heel hard aan het werk met het opzetten van VROUW Glossy. Ik ben dan ook megatrots dat het zo’n succes is geworden. Elke keer weer een feestje om te maken.”

