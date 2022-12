Vertel jij anderen wat je salaris is?

Het blijkt dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega’s voor dezelfde functie, meldde De Telegraaf. Het gaat vooral om de onderwijs-, zorg- en overheidssector. De salarisonderhandelingen moeten hierdoor dus op een andere manier worden opgesteld, volgens het Europees Parlement. Dat bedrijven bijvoorbeeld niet meer mogen vragen naar je vorige salaris is gebaseerd op het idee dat vrouwen de gevolgen van ongelijke beloning lang meedragen, doordat hun nieuwe salaris wordt gebaseerd op hun vorige. Ook wil het Europese orgaan werknemers stimuleren om met andere collega’s, met dezelfde functie, in gesprek te gaan over wat zij verdienen. Het lijkt erop dat de EU het openlijk praten over het salaris dus wil bevorderen.

Discussie

Op Twitter zijn de meningen hierover verdeeld. Zo zegt Damien: „Daarom moet je open zijn over je salaris naar je collega’s. De enigen die beter worden van het geheim houden van je salaris zijn de werkgevers.” Een andere Twittergebruiker zegt daarentegen, dat het alleen maar problemen oplevert. Marleen geeft daarnaast aan, dat ze het ook niet zo interessant vindt: „Het is maar geld.”

Generatiedingetje

Het zou tenslotte ook een generatiekloof kunnen zijn. Twintigers en dertigers zijn over het algemeen meer open over hun inkomsten dan dat veertigers en vijftigers dit zijn. Het praten over je salaris lijkt over het algemeen in deze jongere generatie toch wat genormaliseerd te zijn. Collega M. (46) geeft aan dat het haar niets uitmaakt wat iemand verdient. Iemand kan heel royaal zijn, terwijl hij of zij het tegelijkertijd niet zo breed heeft. Naar haar mening gaat het overigens niemand aan wat iemand zijn salaris inhoudt.

Praat mee

Wat vind jij? Ben jij open over je salaris? En mag iedereen weten wat jij verdient? Of gaat het niemand wat aan? En levert het alleen maar moeilijke situaties op? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.