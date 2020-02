Zó vind je geluk in jezelf!

Zelf-compassie

Heet jezelf welkom, heb compassie voor jezelf. Het is belangrijk om jezelf te accepteren, óók die eigenschappen waarvan je minder fan bent. Omarm de gekke dingen en neem ze zoals ze zijn. Dan is het ook veel makkelijker om op een positieve manier te veranderen. Want als je die dingen afwijst, doe je er niks mee.

Ruimte voor spelen

We zijn tegenwoordig heel erg kritisch op onszelf. Er is in het dagelijks leven steeds minder ruimte voor ons ’innerlijke kind’. Laat hier meer ruimte voor vrij: dans door je huis, huppel op straat, trek gekke bekken naar jezelf. Dit creëert ruimte voor geluk en creativiteit. Het helpt ook met het voelen van emoties, want kinderen voelen alles precies zoals het is. Dus wees boos wanneer je boos bent en blij wanneer je blij bent.

Kwetsbaarheid

Laat aan anderen af en toe ook de kanten zien die je als ’zwak(ker)’ ziet. Deel wat je raakt en laat het weten als je je bijvoorbeeld eens eenzaam voelt. Deel ook je succes(sen). Het komt erop neer dat het goed voor je is om niet altijd het perfecte plaatje te tonen. Leer jezelf om je kwetsbaar op te stellen. Die houding zorgt vaak voor een hechtere band met dierbaren.

Oordeel naar jezelf, niet naar anderen

Veel mensen veroordelen anderen. Vaak komt dit voort uit onzekerheid; ze vergelijken zichzelf met die personen. Het is veel beter voor je mentale gesteldheid om iedereen als gelijke te zien. Iedereen heeft dezelfde waarde, ongeacht of je iemand knapper of intelligenter vindt.

Neem risico’s

Mensen houden van prettige routines en patronen. Bekend terrein voelt lekker veilig, daarbuiten treden is vaak moeilijk. Toch maakt dit niet het gelukkigst. Veel mensen met een burn-out voelden zich (te lang) goed bij altijd maar doorgaan met werken en strijdlustig zijn. Terwijl het een stuk beter is om van dat gedrag af te stappen, hoe eng ook. Een schuldgevoel komt daar vaak ook bij. Schuld en angst zijn echter slechte raadgevers.

Dus luister naar jezelf en leer te stoppen. Soms is een klein risico nemen precies wat je nodig hebt. Het is onwijs vervullend als dat vervolgens goed uitpakt. Dus sta jezelf toe om dingen te leren. Kies een (nieuwe) hobby bijvoorbeeld. Het zal veel voldoening geven wanneer je steeds meer leert en beter wordt in hetgeen waarmee je bezig bent.

Positieve omgeving

Vrouwen vergeten nog weleens te nemen. Omring jezelf met mensen die je steunen en waarbij je kunt opladen. Praat met ze wanneer het wat slechter gaat in plaats van alles opkroppen. Vraag je omgeving om hulp. Geven gaat nou eenmaal niet zonder ontvangen.

Hoofdrol

Jouw lichaam geeft aan wanneer het niet goed gaat. Negeer de hoofdpijn en buikpijn niet. Zorg ervoor dat je lichaam niet hoeft te schrééuwen om hulp. Maak een prioriteit van je eigen behoeftes. Door jezelf op nummer 1 te plaatsen, kun je veel meer geven aan dierbaren. Dus neem jezelf serieus en speel in op je behoeftes: jij hebt de hoofdrol in jouw eigen leven!