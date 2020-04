Liesbeth is burgemeester: Sommige situaties zijn hartverscheurend

Ⓒ Gregor Servais

Deze tijd, waarin bijna alles om het bestrijden van corona draait, is voor iedereen onzeker. Burgemeesters Liesbeth Spies (54), Joyce Vermue (34) en Hanne van Aart (35) doen hun uiterste best om ’hun’ inwoners bij te staan en aan te sturen. Niet alleen op hun werk, ook privé treft het virus hen. Wij spraken alle drie de vrouwen. In dit tweede deel: Liesbeth Spies. Zij is burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn en getrouwd en heeft twee dochters (23 en 20).