Daghoroscoop 15 maart - Sterrenbeeld Vissen: Vertrouw op eigen kunnen!

VANDAAG JARIG

Door in te stemmen met het lot dat de kosmos de komende 2 jaar voor jou heeft uitgestippeld zal jij fysieke beperkingen kunnen opheffen, waardoor jouw persoonlijkheid en geestkracht zal groeien. Bovendien zal je beter in je vel zitten. Een prima periode om ook jouw gewicht op peil te brengen.

STERRENBEELD RAM

Probeer winst te consolideren en geef extra inkomsten niet meteen uit. Zet door waarmee je bezig bent ook al trachten mensen of omstandigheden jou tegen te houden. Neem geen genoegen met een afwijzing zonder nadere toelichting.

STERRENBEELD STIER

Het lidmaatschap van een partij of genootschap kan tot noodzakelijke veranderingen leiden. De tijd is rijp voor nieuwe vriendschappen en een nieuw begin. Maak van jouw mening geen geheim; mensen zullen aandachtig naar jou luisteren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een ideale dag om met iets nieuws te beginnen. Houd niet vast aan een werkwijze die niet effectief of verouderd is. Begin aan een schoonmaak thuis en doe weg wat je niet meer draagt of gebruikt. Creëer ruimte voor de toekomst.

STERRENBEELD KREEFT

Een gesprek dat je hebt uitgesteld kan nu worden gevoerd. Als jij je goed voorbereidt is elk probleem oplosbaar. Controleer jouw garderobe als je bent uitgenodigd voor een chique bijeenkomst. Goed presteren zal deze dag kleur geven.

STERRENBEELD LEEUW

Jouw carrière kan op een hoger plan geraken, al kan een recente ontwikkeling jou nopen een andere weg in te slaan. Naarmate je meer van jezelf verwacht zal je ook meer bereiken. In een juridische zaak kan eindelijk schot komen.

STERRENBEELD MAAGD

Stel een mooi positief CV op als je gaat solliciteren. Jij hebt alle reden om optimistisch te zijn. Wees selectief in jouw keuzes en sta open voor ideeën die niet stroken met die van jou. Bedenk hoe je jouw intellectuele en sociale kring kunt uitbreiden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jij staat op een keerpunt. Met iets wat je wilde voorkomen of afhouden kan je het nu wel eens zijn. Stippel een duidelijk beleid uit voor een project en houd je daaraan. Bereid je voor op een taai gesprek als jij gaat solliciteren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een dag om jezelf te verwennen. Een manicure, bezoek aan de kapper of aanvulling van jouw garderobe zal je gelukkig maken. Verricht routine taken en vink ze af op jouw lijstje. Plezier en zaken gaan vanavond goed samen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je ideeën zijn niet onrealistisch maar jouw optimisme kan te groot zijn. Leg een degelijke basis voor een nieuw project. Maak organiseren jouw sleutelwoord. Weet wat jij wil bereiken, waar je desnoods wil toegeven en waar niet.

STERRENBEELD STEENBOK

Wat muurvast stond aan het begin van deze maand kan nu wiebelen. Wat gaat gebeuren hangt af van jouw bereidheid te onderhandelen. Luister naar je intuïtie als jij moet besluiten wie wel betrouwbaar is en wie niet.

STERRENBEELD WATERMAN

Noteer een levendige droom zodat je er vanmiddag nog eens over na kunt denken. Mensen met we jij dagelijks omgaat kunnen prikkelbaar zijn. Gun ze wat ruimte om af te reageren of zich aan te passen aan nieuwe regels.

STERRENBEELD VISSEN

Vertrouw op eigen kunnen. Let op tekenen die aangeven dat jij op de goede weg bent. Promotie kan jou in een positie plaatsen waar je de besluiten neemt die voordien namens jou werden genomen. Maak plannen voor een vakantie.

