Daghoroscoop 10 juli - Wees extra voorzichtig, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Meer dan voorheen sta je open voor afspraken via het internet en sociale media. Op de een of andere manier heeft technologie te maken met je liefdeleven. Op ongebruikelijke plaatsen kan Amor ineens toeslaan: bij een trouwerij, een kerkdienst of bij een verdrietig iemand die je wilt troosten.

ZONDAG JARIG

Je vriendschappen zullen wat onstabiel zijn en kunnen op de proef worden gesteld. Je sociale circuit kan op de helling terechtkomen, waardoor je aan het eind van het jaar in totaal andere kringen verkeert. Kringen waarin je je trouwens veel beter thuis zult voelen.

RAM

Interessante omstandigheden kunnen je werklast verlichten en je leven aangenamer maken. Maak gebruik van je creativiteit om het comfort en uiterlijk van je woning op te krikken. Breng ook een paar uur in de buitenlucht door.

STIER

Vraag je eens af wat je emotioneel waard bent en kijk in je huis om je heen wat zich in kasten en laden heeft opgehoopt. Scheid functionele en nuttige dingen van spullen waar je geen belangstelling meer voor hebt. Bewaar wat sentiment oproept.

TWEELINGEN

Er kan sprake zijn van emotionele gesprekken die naasten een ongemakkelijk gevoel zullen geven. Wees een goed luisteraar als iemand zijn/haar hart lucht. Houd de aan jou toevertrouwde ontboezemingen voor jezelf.

KREEFT

Heftige ontmoetingen kunnen gevoelens van jaloezie, bezitterigheid of schuld oproepen. Tact en diplomatie zullen nodig zijn om uitbarstingen te sussen of te voorkomen.

LEEUW

Contacten leggen zal niet makkelijk zijn als blijkt dat anderen niet bereid zijn je tegemoet te komen. Je kunt het gevoel hebben gemanipuleerd te worden door een ouder familielid. Kijk het rustig een tijdje aan.

MAAGD

Je kunt verstrikt raken in een huiselijke crisis die je kan beangstigen en dwingen om de situatie onder controle te krijgen. Misschien is de beste strategie om jezelf onbereikbaar te maken. Laat je niet manipuleren.

WEEGSCHAAL

De kosmos is je goed gezind en dat zorgt voor een plezierig weekend. Besteed aandacht aan je uiterlijk, zodat je er tiptop uitziet. Ga winkelen voor een nieuwe outfit en oriënteer je van tevoren op het internet.

SCHORPIOEN

Er kan sprake zijn van machtsspelletjes. Zeg wat je denkt als je zeker bent van je zaak. Een vrouwelijk familielid, misschien een moeder, kan zich een slachtofferrol aanmeten en je opzadelen met een schuldgevoel.

BOOGSCHUTTER

Laat je niet uit balans brengen, zeker niet als het om een situatie gaat die voorzichtigheid vereist. Wees extra voorzichtig als je een duik in het water neemt en drink geen alcohol als je nog moet autorijden.

STEENBOK

Pas op voor gemopper en neem niet te veel afstand van hen die je lief zijn. Keer terug op het ouderlijk nest als je onrustig bent. Graaf dieper dan de oppervlakte in een huiselijke kwestie die voor beroering zorgt.

WATERMAN

Emoties kunnen je dit weekend te machtig worden. Kwesties die te maken hebben met de mensen met wie samenwoont of met je woonomstandigheden zorgen voor stress. Probeer niet te heftig te reageren.

VISSEN

Besteed aandacht aan je gezondheid, gewoonten en dieet. Begin met een voedzaam ontbijt, gevolgd door een stevige work-out; schakel een personal coach in als je daar moeite mee hebt. Een paar uur fietsen of wandelen is ook goed.

