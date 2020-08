Natasja Froger: ’Ik heb mijn moeder vlak voor de lockdown laten overkomen’

Natasja Froger is druk. Zo’n programma waarin je een stel drie huizen verspreid over heel Nederland wil laten zien, heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Zeker in een tijd waarin iedereen anderhalve meter afstand moet zien te houden. „We kunnen maar met één team draaien in plaats van twee, anders staan we te dicht op elkaar. Dus alles duurt langer.”