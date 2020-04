Moet de landelijke Sinterklaasintocht wel doorgaan?

Normaal gesproken zouden de onderhandelingen met de gemeenten nu al in volle gang zijn. Overigens liep de animo de laatste jaren al terug, omdat de intocht werd beïnvloed door demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

Alternatieven

Een woordvoerder van de NTR – die de intocht altijd live uitzendt - wil tegenover De Telegraaf niet reageren op het aantal aanmeldingen. „Dat hebben we nooit gedaan, dus ook nu niet.” De woordvoerder weet wel te vertellen dat verschillende scenario’s op dit moment onderzocht worden. Zo kan volgens bronnen in Hilversum bijvoorbeeld worden gedacht aan eenzelfde alternatief dat de EO verzon op The Passion: een ’verhalende intocht zonder publiek’. „Zeker is wel dat Sinterklaas net als ieder jaar zijn verjaardag gewoon in Nederland zal vieren”, stelt de woordvoerder.

