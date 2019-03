Daphne (21) heeft Down en wil model worden

Daphne staat ingeschreven bij Winnie Casting: eigenaresse Winnie Bosch zoekt voor haar bureau nieuwe supertalenten maar vindt het ook leuk om mensen met een beperking op de kaart te zetten en een duwtje in de rug te geven.

DROOM

In haar vrije tijd danst Daphne graag, zingt ze mee met de liedjes van Nick en Simon en werkt ze bij het restaurant Brownies & downieS. Elke maandag zit ze om half 9 voor de buis om Holland's Next Top Model te kijken. Daphne: "Model worden is al een tijdje mijn droom."

Haar moeder Irma Westerdijk-Grashuis (54) vertelt: "4,5 jaar geleden hebben we een fotoshoot gehad bij een ander castingbureau, maar daar was verder niets uitgekomen. Erg jammer want die shoot vond ze zó leuk! Er zijn hele mooie foto's uitgekomen en het was een leuke ervaring voor haar.

IJDEL

Nu zag ze het artikel over Madeline Stuart die meeliep op The New York Fashion Week, en dat is ook wat mijn dochter wil bereiken. Daphne stemt daar bevestigend mee in: "Een modeshow lopen, meespelen in filmpjes of in een reclame is wat ik graag wil. Het lijkt me leuk omdat je haren en make-up mooi gedaan worden. En je krijgt gave kleding aan!"

Moeder Irma: "Daphne is ook wel ijdel, ze wil er altijd leuk uitzien; ze kijkt in de spiegel om haar neus te poederen en houdt van opmaken. Niet alle dagen, want daar is niet altijd tijd voor."

ESTELLE CRUIJFF

Haar vriendje Nando Liebregts (23) houdt ook van de spotlights en staat bij hetzelfde bureau ingeschreven. Hij speelde de hoofdrol in het muziektheaterstuk drs. Down.

Daphne's favoriete model is Doutzen Kroes; maar ook is ze helemaal weg van Estelle Cruijff. Zij kiekte Daphne voor het tv-programma Het Perfecte Plaatje. Enthousiast vertelt ze over die dag: "Estelle ging met mij praten en tegelijkertijd foto's maken. Voor de foto die zij moest schieten, heb ik een dansje gedaan op mijn favoriete nummer Ai se eu te pego (Nosa Nosa) van Michel Teló."

