Daisy doet mee aan de Lekker in je vel-challenge: ’Ik zit al op -3 kilo’

Bewegen. Het is een van de dingen die volgens onze coach kan zorgen voor een betere gezondheid. Een actieve leefstijl kan ervoor zorgen dat je minder medicatie nodig hebt bij bepaalde aandoeningen en überhaupt minder kans loopt om ziektes en aandoeningen te krijgen. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik er een broertje dood aan.

Sporten

In de jaren dat ik tracht gezonder te leven, heb ik al heel wat sporten uitgeprobeerd, maar ik wil de smaak maar niet te pakken krijgen. Als kind zat ik op turnen, maar ik ben zo soepel als een stuk steigerhout en vind alles waarbij ik hoger dan een meter van de grond kom ’eng’. Dat was dus geen succes. Ik was zelfs zó slecht in turnen, dat ik niet mocht meedoen aan de wedstrijden omdat ik de plaatselijke turnvereniging te schande zou maken.

Ik zat een blauwe maandag op jazzballet, maar ook het aspect ’ledematen apart van elkaar bewegen in de vorm van een dans’ paste niet echt bij me. Mijn motoriek is prima op de dansvloer van een discotheek, maar zodra ik pasjes moet onthouden gaat het fout. Fitness dan? Ik zat bij diverse sportscholen en heb twee trainingstrajecten gevolgd bij personal trainers, maar telkens als ik er lekker in zit, word ik ruw uit mijn sportieve lifestyle getrokken. Een overleden vader, een lockdown, nog een lockdown…

Wandelen

De afgelopen weken ben ik gaan nadenken welke sport me nou het beste afging. Ik kwam uit op lopen, gewoon lopen. Wandelen vond ik nooit erg, juist rustgevend. Podcastje luisteren en gaan met die banaan, of gezellig met een vriendin. En een uur stevig wandelen is net zo gezond als die vier minuten dat ik het volhoud om keihard te rennen. Bovendien is wandelen volledig coronaproof: lockdown of niet, je kunt altijd nog een stuk gaan lopen.

Met frisse moed probeer ik dan ook dagelijks aan mijn 10.000 stappen te komen. En dat lukt aardig. Wandelend door het Amsterdamse Bos, of langs de grachten, vliegt de tijd voorbij. Inmiddels besef ik dat één ding heel belangrijk is als het gaat om bewegen: als je iets doet wat je leuk vindt (of in elk geval niet ver-schrik-ke-lijk), komt dat lekker in je vel zitten vanzelf. En het afvallen ook: ik zit al op -3 kilo!

