Karien (42) is een hit online: Heerlijk om mezelf voor schut te zetten

Geïnspireerd door de Australische comediénne Celeste Barber (37) postte Karien drie jaar geleden haar eerste foto op haar account Damn I Wish: een persiflage op een professioneel portret van het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel (30). Haar doel: "Plussize-versies maken van prachtige fashionfoto’s."

Blubberbuik

Nu, 237 foto’s en een kleine 1700 volgers verder, is Karien ambitieuzer dan ooit. "Begrijp me niet verkeerd: het is niet mijn bedoeling om modellen belachelijk te maken. Ik laat gewoon zien hoe belachelijk foto’s en poses worden als je ze met een 'doorsnee' gezicht en/of voller lichaam namaakt; wat met een prachtig model een op het oog zo eenvoudig mooie foto lijkt, wordt met mijn veel te dikke billen of blubberbuik ineens een raar plaatje.

Voor schut

Ik zet mezelf op mijn Instagramaccount eigenlijk een beetje voor schut, maar dat vind ik juist heerlijk. Al denkt mijn oudste dochter (13) daar anders over: zij vindt het echt niet fijn dat ik deze hobby heb. 'Mam, moet dat nou?', vraagt ze weleens. Dus er zijn ook weleens foto’s die niet door de keuring komen; zij moet toch ook nog naar school kunnen."

#Wenermaaraan

Karien gebruikt in haar posts regelmatig de hashtag #wenermaaraan. "Die is in het leven geroepen na de ophef over het commentaar op de plussize-paspoppen van Nike. Bij een post waarin ik duidelijk zichtbaar voller op de foto sta en waar dus ook het verschil tussen mijn lichaam en dat van het model zichtbaar is, gebruik ik die hashtag.

Die moraal wil ik uitdragen: 'Je bent prima zoals je bent!' En als ik dat moet laten zien door me in een krap bikinibroekje met panty en een naveltruitje te wurmen, dan doe ik dat.

Erkenning

Soms kost het slechts tien minuten om een foto na te maken, soms ben ik er wel vijf uur mee bezig. Dan wil ik per se dat de make up, het haar, de styling en de nabewerking klopt. Ik probeer ook zo veel mogelijk fotografen, magazines en modellen te taggen in de hoop dat zij liken of reageren.

Dat is al een paar keer gelukt: Kim Feenstra heeft gereageerd, ik heb Bobbi Eden ontmoet, Anouk Sanders heeft mijn foto op haar Instagramstory geplaatst en ik heb likes van onder anderen Daniëlle van Grondelle en Lieke van Houten. Geweldig toch!"

