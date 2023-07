Catherine kissebist met Frank Masmeijer: ’Hij snapt er niks van’

Ja, soms kun je jezelf ongewild in de nesten helpen. Vorige week werd ik gebeld door het blad Weekend, met de vraag of ik samen met andere recensenten iets over het talkshowlandschap wilde zeggen.

’Als ik naar huis rijd, kan ik niet anders dan één ding concluderen: Masmeijer snapt er echt niks van.’ Ⓒ Carilijne Pieterse