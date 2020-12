’Ik drink geen alcohol, rook niet, eet gezond, ga op tijd naar bed en ik mediteer’

Mabel van den Dungen Ⓒ Stef Nagel

Ze zijn gespierd en sporten jonkies er met gemak uit. In VROUW Glossy vind je vijf fanatieke vijftigers, die vertellen over hun strakke lijven en liefde voor de fitnessapparaten. Hier online kun je het interview met Mabel van den Dungen (56) al lezen. Mabel schreef 17 boeken, is coach, intermittent fasting-expert en noemt krachttraining haar therapie. Ze heeft een relatie en een zoon van 24.