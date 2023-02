Praat mee: Hoe kunnen we geweld tegen vrouwen terugdringen?

Annemarie: „Meermaals heb ik de dood in de ogen gekeken. Mijn ex heeft me zo hard geschopt dat ik er een gekneusd hart aan overhield, en mijn hoofd heeft hij een keer net zo lang tegen de keukenkastjes gesmeten tot mijn nekwervel opzwol.”

Campagnes

In totaal worden elk jaar veertig tot vijftig vrouwen vermoord door (ex)partnergeweld. De politie spreekt bij deze delicten vaak over een aanleiding ’binnen de relationele sfeer’, maar op sociale media wordt opgeroepen om te zeggen hoe het echt zit; dat er sprake is van femicide. Vrouwenmoord.

Ruim 3.400 personen ondertekenden op 12 mei 2022 de petitie ’Stop Femicide!’, die de Nederlandse regering oproept om de preventie van geweld tegen vrouwen een hogere prioriteit te geven. „Er is een investering nodig in goede seksuele en relationele vorming op scholen én daarbuiten, met publiekscampagnes”, schrijft Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, op haar website. „Daarnaast roepen we op tot deskundigheidsbevordering bij politie en justitie rondom het onderwerp.”

’Overdreven’

Maar zover is het nog niet volgens emeritus hoogleraar Gender Based Violence Renée Römkens. „In Nederland gaat de discussie al heel snel over de vraag of we ons daar ook al druk over moeten maken”, vertelt ze aan de NOS. „Er wordt meteen gezegd: het is overdreven, er zijn zoveel andere dingen, voordat gekeken wordt naar de feiten.”

Zelfs een heldere definitie is er officieel nog niet. Het woord staat immers niet in de Van Dale.

Praat mee

