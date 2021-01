Mijn vriend controleert me bizar veel

Lieve Sabine, mijn vriend is zo achterdochtig. Hij neust voortdurend in mijn telefoon en ondervraagt me. Ik word er doodziek van om me te verdedigen, want er is namelijk echt helemaal niets aan de hand. Ik heb voordat ik ooit een relatie met hem kreeg, best wel ruig geleefd. Veel uitgaan en ik heb regelmatig een onenightstand gehad. Niks mis mee vind ik. Maar het maakt hem dus onzeker of zo. Ik heb geen enkele behoefte aan een ander en ik houd ook echt van hem. Maar dit gedrag van hem trek ik niet. Wat moet ik doen?

Sabine: „We hadden je vraag afgelopen vrijdag al op onze VROUW Facebook gezet en er kwamen wel meer dan honderd reacties op. Het merendeel van de vrouwen raadt je aan om hem te dumpen. Maar dat vind ik persoonlijk wat te kort door de bocht. Wantrouwen dat zonder aanwijsbare reden in een relatie ontstaat, heeft zijn oorsprong ergens anders. Misschien is je vriend eerder door iemand bedrogen of heeft hij last van een overmatige verlatingsangst. Er samen over praten is waarschijnlijk de beste oplossing. Kalm en ook liefdevol over het wantrouwen praten, kan ervoor zorgen dat er in ieder geval meer wederzijds begrip komt. Want als jullie echt van elkaar houden, dan zal de relatie alleen maar beter worden als je met elkaar praat. En lukt dat niet samen, overweeg dan, als je de relatie een serieuze kans van slagen wil geven, om er eens een relatietherapeut bij te halen. Ik wens je veel sterkte en wellicht haal je nog wat uit de reacties van andere lezeressen.”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!